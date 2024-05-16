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京華城陳情「轉送」非「交辦」？　簡舒培嗆柯文哲把自己當收發員

▲▼民眾黨主席柯文哲談京華城案。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲談京華城案。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲15日透過影片談台北市長任內的京華城案，表示容積獎勵都是都委會在合議制下的共識決，市長沒有任何權限，也無法下指導棋；面對藍綠指控「交辦」增加容積獎勵，澄清不是「交辦」是「轉送」。對此，民進黨台北市議員簡舒培批評，柯文哲收到陳情稱「轉送」，難道是把自己當收發人員，想甩鍋耍賴不負責？

面對柯文哲15日影片談京華城，簡舒培16日於臉書發文表示，對於親自蓋章核定給京華城史上最高的840%容積，柯文哲說京華城陳情自己「只是轉送，不是交辦」，聽到這句話真的讓人白眼翻到後腦勺，繼韓國瑜把市長當成總機之後，柯當市長收到陳情只「轉送」，把自己當收發人員，就想矇混過關甩鍋耍賴不負責，難道柯文哲要說自己8年都在市府收發室上班嗎？

簡舒培提及，柯文哲2020年3月17日收到京華城的陳情，馬上交辦給都發局；4月6日都發局內簽詢問柯文哲是不是要送交都委會討論，4月15日柯文哲不只蓋了章還親筆壓了日期，親自決行把京華城陳情案送交都委會審查辦理。

簡舒培指出，同年10月27日，柯文哲第二次以專簽，核定給京華城20%容積獎勵，還因為都市計畫法裡於法無據，所以直接讓京華城違規違法準用都更容獎辦法，讓京華城得到違法違規的都更容積獎勵，「京華城不是都市更新區，但卻比照都更以綠建築、智慧建築、耐震設計得到20%的容積獎勵，取得史上最高840%的容積，就是柯文哲兩次專簽大放送的結果！」

簡舒培說，柯文哲2015年稱「誰蓋章誰負責，落實責任政治」，日前幫柯文哲辯護的前台北市政府發言人陳智菡也說「就是柯文哲蓋章，押了日期後拍板」，柯文哲2020年4月、10月兩次蓋章、親筆壓日期核定給京華城840%容積獎勵，就請對自己蓋的每個章負責，勇敢對市民說清楚，為什麼核准京華城準用都更容獎辦法，不要再推卸責任，更不要再說謊。

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