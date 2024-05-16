柯文哲自稱「台智光案檢舉人」　北市政風處打臉：沒提供資料檢舉

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內3大案延燒，使他連續3天拍影片一一澄清，針對台智光案，柯自稱是檢舉人，現在卻反被調查，實在太好笑。但民進黨台北市議員簡舒培16日詢問台北市政風處長林炤宏，柯任內有無到政風處提供資料檢舉？林則直言「沒有」，使簡舒培怒批柯文哲政治消費。

台北市議會16日下午進行財政建設部門質詢，簡舒培表示，柯文哲擔任市長時，只針對台智光案開過2次廉政委員會，會議紀錄顯示，卸任前曾在廉政委員會中批評台智光案，第一次是2016年1月18日台智光案列當天會議的討論事項，針對議員質詢「光纖到府」委外建設案涉圖利，請廉政透明委員會立案調查，會議決議暫不立案調查。

▲台北市政風處長林炤宏（左）。（圖／記者袁茵攝）

簡舒培提及，2022年12月12日柯文哲卸任前最後一次會議，在綜合討論提到台智光案，柯文哲說議會護航廠商，這就是財團勾結議會詐取國家錢財，但根據當天會議逐字稿顯示，柯文哲說「我攔下來了，我都說這2M就夠了，為什麼會寫這樣但書？擺明就是護航廠商，我在那破口大罵，這就是財團勾結議會詐取國家錢財，這案子就是很典型的例子，財團勾結議會跟行政部門詐取國家錢財。」

簡舒培指出，當時的林炤宏回應「報告市長，你若講勾結，若就刑事程序上，你要有證據，你要講出證據、要找誰，有什麼證據你跟我講，我們來了解。」但柯文哲則回應「問題是事實就是這樣，你說跟人家要證據，事實就是這樣。」

簡舒培詢問，柯文哲任內有無給政風處證據或資料？林炤宏說「沒有」，直到柯文哲卸任以前，都沒提供任何有關台智光的資料給政風處。簡舒培批評，柯文哲的指控對行政單位是否公平？在沒有提供任何證據的情況下，直指行政部門跟財團勾結，這樣服氣嗎？恐怕行政單位也會相當不平。

隨後，簡舒培再問，柯文哲有沒有跟政風處檢舉？林炤宏說「沒有」；至於有無跟相關檢調檢舉？林炤宏則稱「這我就不清楚了。」簡舒培追問，柯文哲將裁示公文貼到臉書上，這樣算不算檢舉？林炤宏回應，應該不算，依照正常的司法機關或行政機關接受檢舉的立場與形式，應該都不算符合。

▼柯文哲卸任前最後一份公文。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）