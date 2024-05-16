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北市樂齡進修券增至1800名額　「如何製作長輩圖」最熱門

▲北市教育局擴大辦理「樂齡市民進修券」。（圖／北市教育局提供）

▲北市教育局擴大辦理「樂齡市民進修券」。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為鼓勵高齡者到社區大學進修，台北市教育局今宣布擴大辦理「樂齡市民進修券」，提供設籍台北市65歲長者報名登記，今年總名額提高至1800名，補助金額1000元，弱勢加碼補助至3000元，為避免抽中者放棄，新增備取機制，即日起至5月26日報名登記。

北市教育局長湯志民表示，去年首度推出「樂齡市民進修券」提供1200個名額、吸引3452位長者報名登記，今年擴大辦理，總名額增加至1800個，為避免有名額卻無法使用的狀況，新增備取機制，只要登記抽中者，報名北市12所社區大學113年度暑假班或秋季班課程，即可折抵學分費1000元，若具低收入戶或中低收入戶資格者，則加碼補助至3000元。

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北市教育局終身教育科長蔡曉青表示，每所社區大學補助名額為150名，若正取者在今年8月26日前未使用完名額，且該社區大學未達150名使用者，將由備取順位遞補，正在上課的也可以立即補助。補助名單及登記結果將6月7日前公告於台北市12所社區大學的官網。

蔡曉青指出，有別於樂齡學習中心學員以年長者為主，社區大學學員年齡層廣、課程多元，吸引許多年長者報名，根據調查，最吸引年長者課程有體適能、數位學習、歌唱及走讀、養生等課程，其中智慧型手機的使用密技更是大熱門，「如何製作長輩圖」更是熱門課程。

湯志民表示，北市已建立12所樂齡學習中心和57所樂齡學堂，共69處學習據點，去年辦理超過9000場次的課程，服務超過23萬人次，未來北市將持續整合政府和民間資源，多元推動樂齡學習。

113年「樂齡市民進修券」線上登記表單已公告於「臺北市政府教育局網站/公告資訊/最新消息/終身教育」或直接至線上登記表單登記，設籍北市65歲以上長者可參與登記。

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