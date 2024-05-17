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獨／吃龍蝦趁現在！　價格大崩盤...進口貨每公斤腰斬1800→1000

▲進口龍蝦價格因產季到來，已經大崩盤，從每公斤1800元腰斬到每公斤1000元。（圖／記者游瓊華攝）

▲進口龍蝦價格因產季到來，已經大崩盤，從每公斤1800元腰斬到每公斤1000元。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

受到新一季龍蝦捕撈季開放，進口龍蝦價格崩盤。進口商透露，進口龍蝦從2月前的每公斤1800元，直接近腰斬到1000元左右，大型盤商趁勢大量進口，場面看來相當壯觀。而不少餐廳業者也瞄準此機會，趁機推龍蝦優惠活動搶客，坦言接下來到6月底龍蝦市場供過於求，消費者想吃品質好、價格便宜龍蝦要把握現在。

▲進口龍蝦價格因產季到來，已經大崩盤，從每公斤1800元腰斬到每公斤1000元。（圖／記者游瓊華攝）

▲5、6兩個月加拿大政府開放補撈，龍蝦價格就會急降。（圖／記者游瓊華攝）

位在台中市南屯區的海鮮名店菁選鍋物負責人楊智傑，本身也是大型海鮮批發商。他透露，每年到12月時海水結冰，不適合漁船捕撈，因此每年12月到隔年4月龍蝦，消費者吃的多半是冷凍龍蝦，或是大型水池養殖的龍蝦，吃一隻少一隻，故價格也水漲船高。但到了5、6兩個月加拿大政府開放補撈，龍蝦價格就會急降，也最平易近人，到了6月底過後，就看不到如此漂亮的價格。熟知此市場狀況的海鮮愛好者，早早就提前訂位，準備大快朵頤。

▲進口龍蝦價格因產季到來，已經大崩盤，從每公斤1800元腰斬到每公斤1000元。（圖／記者游瓊華攝）

▲餐廳業者把握產季，大推優惠活動搶客，凡點雙人龍蝦套餐就免費送1隻龍蝦，被消費者戲稱吃到痛風。（圖／記者游瓊華攝）

把握旺季，餐廳也推出優惠活動，凡點所有龍蝦類的雙人套餐，就會免費贈送一隻龍蝦，點4人套餐免費送2隻龍蝦，以此類推，活動到6月30日為止。楊智傑表示，這次促銷活動以太子龍蝦為主，是幼型波士頓龍蝦，因肉質細緻軟嫩，也被稱為龍蝦界的小犢牛，消費者想要吃爆龍蝦，最近是好時機。

▲王品集團年中慶5/20開跑。（圖／王品提供）

▲王品集團年中慶5/20開跑。（圖／王品提供）

同樣祭出折扣搶客的還有王品集團，旗下25個品牌從5月20日至6月30日，祭出5折券、買一送一券，只要到各門店用餐出示品牌折價截圖，就可享有半隻法式焗烤龍蝦買一送一、韓式牛小排現打5折等優惠。

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