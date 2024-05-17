川普：習近平宣布「要拿下台灣」　跟普丁一起搞破壞

▲美國前總統川普。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁16至17日在北京會晤中國國家主席習近平，2人共同發布2024版《中俄聯合聲明》。美國前總統川普16日聲稱，習近平已經宣布要拿下台灣，還跟普丁在一起搞破壞。

川普近期為了「封口費案」頻繁出庭，儘管被下達「禁聲令」而不得公開討論案情，卻經常提及曼哈頓法院「故意」把溫度調得很低，就像個冰箱一樣。

川普16日談到普習會時表示，習近平「完全預期要拿下台灣。他今天發表了這個聲明，這是一個重大的聲明。而我卻坐在冰箱裡，聽一個連CNN和MSDNC都說不應該起訴的案件。我已經在這裡坐了將近4周，還有很長一段路要走。」

▲普丁16至17日與習近平會晤。（圖／路透）



事實上，2024版《中俄聯合聲明》關於台灣的條文是，「俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，反對任何形式的『台獨』，堅定支持中方維護國家主權和領土完整、實現國家統一的舉措。」普丁來訪期間，習近平也沒有針對台灣發表公開評論。

川普還說，習近平跟普丁會面是為了「搞破壞」，「中國的習主席，我很熟悉，俄羅斯總統普丁，我也很熟。他們現在正一起制定計畫……聚在一起搞破壞，因為這就是他們最終想要做的事，也就是破壞。」