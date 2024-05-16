提神飲料別亂喝！「網傳特調」無限暢飲　恐中毒丟命

▲許多人愛喝能量飲料。（示意圖／董氏基金會提供）



記者吳美依／綜合報導

許多人愛喝能量飲料、提神醒腦，日本一名YouTuber甚至拍片分享「酒類與能量飲料」混合飲用的特殊配方，但農林水產省警告，此舉可能導致咖啡因攝取過量，不僅影響健康，過去也曾發生喝太多能量飲料，不幸中毒身亡的案例。

日本農林水產省指出，「咖啡因不只存在於茶跟咖啡裡，也存在於能量飲料之中」，適量攝取有助於健康及運動表現，過度攝取卻可能讓中樞神經系統受到太多刺激，出現頭暈、心悸、顫抖、失眠等症狀，甚至導致腹瀉、噁心、嘔吐。

農林水產省進一步指出，如果把酒精與含咖啡因飲品混合飲用，恐怕在短時間內過度攝取酒精與咖啡因。此前，也曾發生過飲用太多能量飲料，導致中毒喪命的案例。

該省食品安全政策課表示，民眾對於「酒精和能量飲料混合飲用」的健康諮詢數量近期暴增，推測可能與一部YouTube影片有關，「部分民眾表示，他們看到一部將酒精和能量飲料混合飲用的影片後，才提出詢問。」

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