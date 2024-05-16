登山「2隻八腳魔王」爬褲上！內行示警：超危險　1.9萬人怕爆

▲蜱蟲爬上褲子。（圖／翻攝自臉書／登山通報站）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友11日赴新北雙溪虎豹潭古道爬山，怎料回程時，發現隊友的長褲上，竟出現兩隻蜱蟲。PO文狂吸近2萬人關注，許多內行急示警，「這個東西不要開玩笑啊，會死人的！」還有家長透露，兒子去年也遭此蟲叮咬，疑似患上萊姆病，有住院通報，也積極進行治療，然而已快1年過去，傷口仍未痊癒。

網友日前在臉書社團發文提到，5月11日去雙溪虎豹潭古道爬山，從竿蓁坑古道出來的時候，在同隊隊友的長褲上，發現兩隻蜱蟲。

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PO文掀起熱烈討論，許多網友驚呼，「好險有衣服擋著」、「怎麼連這裡都有了」、「危險，被咬到容易中萊姆病」、「感謝版主提醒大家」、「會帶病毒，小心，嚴重會全身癱瘓」、「好恐怖喔…常常聽到蜱蟲，還沒見過，總算看到真面目了」、「爬山要小心這個，恐怖」。

▲有家長分享慘例。（圖／翻攝自臉書／登山通報站）

另外，也有家長指出，去年7月，8歲兒子被咬住院，疑似是萊姆病，打抗生素14天，出院再口服7日抗生素，「當時他發燒、全身疹子，加上看到蜱蟲，醫院有通報衛福部，到現在快1年了，每星期針灸傷口也才好了95%，皮膚科的藥根本沒什麼用，針灸厲害很多。」

說到蜱蟲，俗稱「壁蝨」或「八腳怪」，據疾管署資料顯示，牠們以棲息草叢、樹林等野外環境為主，4月至10月為國內蜱蟲活動季節，蜱蟲可能傳播萊姆病、Q熱、發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）等疾病。

而所謂的「發熱伴血小板減少綜合症」，患者發病後會有發燒、血小板及白血球減少的情況，也會出現嘔吐、腹瀉、頭痛、肌肉痛、淋巴腫大等症狀，發病後第二周，可能會導致肝臟、腎臟等多重器官衰竭，第三周多數患者會逐漸復原，不過少數重症患者恐死亡，致死率約5~15%。