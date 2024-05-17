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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會全武行！朱立倫轟綠「暴力無法黨」　問：這是朝野和諧的表現？

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

藍綠白今（17日）早上在立法院，為了「國會改革法案」爆發多起肢體衝突。對此，國民黨主席朱立倫表示，國民黨兩天前就在議場門口排隊，展開長達48小時的堅定守護，然而，民進黨在開議前一刻突然湧入插隊，更開始推擠、使用暴力，成為「暴力無法黨」。

朱立倫提到，今早大家看見民進黨在立法院的暴力、混亂、鬧場破壞議事規則的狀況。「身爲最大在野黨主席，我要給予嚴厲的譴責！更要聲援在立法院將士用命、努力奮鬥的國民黨委員！」

朱立倫指出，民進黨顯然仍然無法認知新國會代表的新民意，依舊保持蠻橫跋扈的行徑，甚至為自己的無能而暴怒，傷及本黨立委、議場記者與警察。他也強調，國民黨黨團為了第一時間把國會改革法案議程送進議場，兩天前就在議場門口排隊，展開長達48小時的堅定守護，然而，「民進黨不但在開議前一刻突然湧入插隊，更開始推擠、使用暴力！」

朱立倫提及，民進黨的委員不但用暴力對待國民黨、民眾黨的委員，還打了在第一線維護秩序的警察、為求報導真相的記者，並直言，民進黨作為當家政黨，竟然成為了「暴力無法黨」？所有民眾都無法接受！

據此，朱立倫嚴正譴責民進黨濫用暴力、鬧場破壞的行為，「民進黨號稱的民主進步，竟是靠著蠻力與無理來對待議事運作」。朱立倫也聲援在第一線作戰，團結一心的國民黨夥伴們，「各位在議場前的守護、在今早義無反顧的堅持，都是守護民主改革的鬥士！」

此外，他更要聲援在現場努力維持秩序的警察同仁們以及為求報導真相的記者朋友們，這種濫用暴力的場合，更需要這些人的支持保護與伸張真相，然而，卻也被無辜波及、暴力對待，民進黨這樣的表現與行為，全民都看在眼裡！

最後，朱立倫喊話詢問賴準總統、卓準院長，「這就是你們對於朝野對話的回應嗎？這就是你們對於朝野和諧給的表現嗎？插隊、暴力、鬧場就是賴準總統在未來給台灣看見的民主示範嗎？」

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