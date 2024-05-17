快訊／還原「飛撲」陳菁徽風波　鍾佳濱3度致歉：不知道抓到誰

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（17日）衝突不斷，綠委鍾佳濱一度想衝向主席台，但途中遭國民黨立委陳菁徽攔截，兩人直接從桌上摔至地面，場面驚悚。鍾佳濱受訪時還原現場狀況，他表示，一跳上去就被抓住，整個人摔下來，自己也不知道抓到誰，後來有人說那是陳菁徽，對她非常抱歉，剛剛也有跟她致歉，若她還是覺得被冒犯，願意再次誠摯道歉。

▲鍾佳濱跳上主席台，抱住國民黨立委陳菁徽卻一起跌落地面。（圖／記者李毓康攝）



稍早議場衝突，鍾佳濱身手矯健，一躍而上主席台，與陳菁徽肢體碰撞後兩人一起摔下，對此，鍾佳濱表示，誠如大家看到的，自己跳上主席台，不曉得被誰拉了一下腳就摔下來，自己也順手跟對方一起摔下，剛剛給醫師看了，摔到肋骨、可能挫傷。

鍾佳濱坦言，剛剛有人告知，才知道台上的是陳菁徽，覺得非常抱歉，剛剛不曉得是誰，若她覺得被冒犯、非常抱歉，完全沒有這樣的意思。

鍾佳濱表示，今天早上開始衝突不斷，在門口的時候也有人打我，肢體碰撞在所難免，但有一條清楚的界線，盡量跟男性委員肢體推擠，不希望女性立委夾在當中，早上王鴻薇夾在他跟謝龍介之間，也請對方保持距離。

鍾佳濱還原稍早狀況，他指出，剛剛的場合時間非常迅速，一跳上去就被抓住，整個人摔下來，自己也不知道抓到誰，完全沒有針對誰，後來有人說那是陳菁徽，對她非常抱歉，剛剛也有跟她致歉，若她還是覺得被冒犯，願意再次誠摯道歉，未來如果再次發生肢體碰撞，要小心保護自己也不要誤傷別人。

鍾佳濱表示，剛剛的狀況很短暫，還沒站穩就被拉了一下，旁邊有手伸過來就拉著，摔的位置也比較不巧，摔在椅子的扶手上，剛剛醫師也建議去檢查，衝突很無奈，但過程中保護自己別受傷，也別讓別人受傷。