國會朝野大戰！　柯文哲籲賴清德：勿放任自家立委傲慢阻擋國家進步

記者陳家祥／台北報導

有關17日上午民進黨團總召柯建銘、立委郭國文於立法院議場外插隊引發肢體衝突，郭國文當場出手掌摑民眾黨團總召黃國昌，民眾黨對此表達嚴正抗議並譴責暴力。民眾黨主席柯文哲也發表聲明，呼籲民進黨賴清德主席暨準總統，切勿放任自家立委背棄理想，以傲慢的態度阻擋國家進步、阻擋國會改革。

柯文哲表示，非常遺憾，在520總統就職的前3天，在立法院、也就是台灣的最高議事殿堂，還發生這種暴力衝撞的事件。民眾黨和國民黨的立委在立法院外面排隊了2天2夜，就是希望取得一個優先的提案權，民進黨不可以用暴力的方式來阻擋國會的改革法案。

柯文哲指出，國會改革法案，包括聽證權，也就是重要部會首長在上任之前在國會做聽證，還有調查權，官員在立法院如果說謊要負法律責任，還有院長、副院長記名投票，最後一個是總統到立法院國情報告。

「其實像總統到立法院國情報告，也是賴清德自己答應的。」柯文哲說，以上所有這些主張，都是過去民進黨的主張和政策，結果一執政後，不可以用傲慢的態度背棄過去的理想，甚至用暴力的方式阻礙。

柯文哲說，民眾黨8位立委會扮演忠實的反對黨，關於國會改革法案一定會堅持到底，也要呼籲賴清德準總統，不可以讓民主進步黨變成民主退步黨，今天台灣發生的通膨、高房租、高房價、低薪、缺電，所有這些問題難道不是民進黨過去8年傲慢執政造成的嗎？你不可以用這種傲慢的態度繼續執政，大家都希望台灣可以更好。

▲立法院17日院會朝野3黨爆發激烈衝突。（圖／記者屠惠剛攝）



民眾黨表示作為一個負責任的政黨，兑現選前承諾，在國會新會期力拚國會改革三讀，為讓法案順利通過，早在2天前就到議場前排隊。未料，民進黨團總召柯建銘先是放話會有「史上最嚴重衝突」，試圖恐嚇在野黨，今日凌晨果真不守規矩，以蠻橫暴力方式插隊，製造推擠衝突場面，民主素養之差，已超越文明底線，這難道就是賴清德準總統認為「溝通與協商」的方式嗎？

民眾黨表示，民進黨完全執政8年，對過去所提出的國會改革、司法改革、媒體改革、憲政改革的承諾如同開芭樂票，取得政權後擺爛毫無作為，對在野黨想推動的法案，通通貼上違憲標籤，阻撓改革。

民眾黨認為，人民對新一屆國會期望甚深，但民主進步黨卻在今天暴力相向，用最蠻橫的方式在國家內部製造敵人，既不民主，也不進步，呼籲民眾應共同譴責這樣的暴力行徑。