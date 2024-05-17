快訊／綠營出招！突襲要求表決　國民黨團54立委被迫議場折返跑

▲立法院表決大戰，藍委兼顧死守主席台，導致國民黨立委要折返跑投票。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

國會今（17日）狀況不斷，藍綠上演表決大戰，而由於民進黨並未佔領主席台且立委人數較少，外界預估今日表決應一面倒，但民進黨團立刻出招，首案就提表決，由於院長韓國瑜日前就規定在位置上立委才能領取表決卡、投票，讓藍營54立委只能輪流從主席台下來到位置上按下表決鈕，才在表決大戰中取勝，但也形成多位藍委在議場折返跑的有趣畫面。

▲朝野三黨立委今爆發多次推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）



今院會報告事項第54案時，國民黨多數立委原本已佔領主席台好整以暇，然而綠營突襲要求表決，由於韓國瑜曾要求立委必須坐在位置上才能領取表決卡、按下表決鈕，讓藍委必須走下主席台，但一旁綠委虎視眈眈，不斷叫囂「下來投票」，若藍委真的離開恐「後院失火」，只能個個面面相覷。

藍營憂心顧此失彼，最後採用輪流投票策略，分別回位置上投票，才贏得表決，但也形成54立委在議場繞圈圈折返跑的有趣畫面，此時綠營也立刻要求重複表決，讓藍委再跑一次，期間，國民黨立委試圖代按，被綠委制止，由於藍營後防變薄弱，綠委鍾佳濱更一度成功「達陣」、碰到主席台，儘管後續被立刻排除，也讓藍黨團繃緊神經。

若所有議案都採用此策略，今日立院議場恐變成藍委瘦身營，只能跑個不停。