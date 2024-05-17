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美國防官員與中視訊會談　強調台海和平重要性

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲美國防官員與中國官員視訊會談，強調台海和平重要性。（圖／路透）

文／中央社記者石秀娟華盛頓16日專電

美國國防部印太事務助理部長瑞特納16日與中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室主任李斌視訊通話，溝通雙方關切議題。瑞特納再度確認，維持台海和平穩定的重要性。

美國國防部發言人梅納斯（Martin Meiners）16日以新聞稿提供瑞特納（Ely Ratner）與李斌視訊會談內容。

梅納斯指出，雙方談及維持溝通管道順暢、南海航行自由、中國協助俄羅斯國防工業進而幫助俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭、北韓議題、以及台海和平穩定。

梅納斯指出，瑞特納對李斌表示，美國仍致力遵守以台灣關係法、美中三項公報、美國對台六項保證為基礎的一中政策，同時重申維持台海和平與穩定的重要性。

他說，瑞特納對李斌強調，在南海維持航行自由與尊重國際法的重要性，關切中國騷擾在南海合法作業的菲律賓船隻，也對中國援助俄羅斯的國防工業，進而幫助俄羅斯對烏克蘭的戰爭表達嚴正關切，並討論俄羅斯與北韓的關係。

梅納斯表示，美方也重申，美中必須就防衛議題維持溝通管道開放，以減少誤解風險，並再次確認美國印太司令部與中共軍方南部和東部戰區指揮部維持通話的重要性。

5月初剛卸下美軍印太司令部司令一職的阿基里諾（John Aquilino）在4月中在華府智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）演講時指出，他任內3年一再表達希望與中共軍方南部和東部戰區指揮部對話的意願，美中防長2年前也同意，卻一直沒有實現。

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台，中國不滿，取消、暫停中美8項有關軍事、氣候等領域的合作及會議。美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平去年11月舉行雙邊會談，同意重啟軍事對話。

美軍參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）去年12月21日透過視訊與中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立通話。今年1月8至9日，瑞特納的副手、主管中國、台灣與蒙古事務的蔡斯（Michael Chase）與中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任宋延超在華府舉行第17次美中國防政策協調會談。

今年4月，美中在夏威夷檀香山舉行海上軍事安全磋商機制協定工作小組會議，是自2021年12月以來，美中首場大型軍事會晤。

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