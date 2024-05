美政府提案「大麻危害降級」　拜登：沒人該為持有大麻坐牢

▲美國政府這項提案最早在今年4月首度公開,提議把大麻從最嚴格的藥物管控類別降級。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國司法部16日針對放寬大麻限制的歷史性提案正式展開行動,擬將大麻從第一級藥物重新歸類為危險性較低的第三級藥物。拜登總統16日透過社群平台X發布影片稱,因為大麻問題未獲妥當處理,有太多人的生活陷入混亂,「沒人應該只因使用或持有大麻就坐牢」。

路透、法新社、華盛頓郵報等報導,美國政府這項提案最早在今年4月首度公開,提議把大麻從最嚴格的藥物管控類別降級。大麻原本依據「管制藥品法」被歸類為第一級藥物,與海洛因、搖頭丸同級別,這類藥物極易上癮、缺乏公認醫療用途,美國政府提議把大麻降級至第三類藥物,與K他命、含可待因的止痛藥同級,擁有低度至中度的依賴性。

Too many lives have been upended because of our failed approach to marijuana.



So today, the @TheJusticeDept is taking the next step to reclassify marijuana from a Schedule I to a Schedule III drug under federal law.



Here's what that means: pic.twitter.com/TMztSyyFYm