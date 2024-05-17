美政府提案「大麻危害降級」　拜登：沒人該為持有大麻坐牢

▲美國政府這項提案最早在今年4月首度公開，提議把大麻從最嚴格的藥物管控類別降級。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國司法部16日針對放寬大麻限制的歷史性提案正式展開行動，擬將大麻從第一級藥物重新歸類為危險性較低的第三級藥物。拜登總統16日透過社群平台X發布影片稱，因為大麻問題未獲妥當處理，有太多人的生活陷入混亂，「沒人應該只因使用或持有大麻就坐牢」。

路透、法新社、華盛頓郵報等報導，美國政府這項提案最早在今年4月首度公開，提議把大麻從最嚴格的藥物管控類別降級。大麻原本依據「管制藥品法」被歸類為第一級藥物，與海洛因、搖頭丸同級別，這類藥物極易上癮、缺乏公認醫療用途，美國政府提議把大麻降級至第三類藥物，與K他命、含可待因的止痛藥同級，擁有低度至中度的依賴性。

Too many lives have been upended because of our failed approach to marijuana.



So today, the @TheJusticeDept is taking the next step to reclassify marijuana from a Schedule I to a Schedule III drug under federal law.



Here's what that means: pic.twitter.com/TMztSyyFYm — President Biden (@POTUS) May 16, 2024

此舉不會讓大麻在聯邦範圍合法化，將為更多研究與醫療用途打開大門，有助減輕刑事處罰，增加對大麻產業的投資。目前公眾擁有60天的時間對司法部這項提案提出意見，也可能舉行公開聽證會。

拜登是在2022年啟動對大麻藥物分類的審查，履行競選承諾。外界認為，大麻議題可望替拜登選情加分，爭取年輕族群選票。