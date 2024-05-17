台積電亞利桑那州廠工地意外　卡車司機傷重死亡

▲卡車司機當時因槽車壓力失控下車檢查，被一個物體撞飛至6公尺外。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社鳳凰城16日綜合外電報導

台積電在美國亞利桑那州晶圓廠工地發生廢硫酸外包清運槽車減壓意外，造成一名卡車司機死亡。這處興建中的先進半導體廠將供應智慧型手機和資料中心伺服器數以千萬計晶片。

美聯社報導，警方表示，41歲的安奎亞諾-吉特龍（Cesar Anguiano-Guitron）昨天清運台積電鳳凰城晶圓廠建築工地的聯結拖車內廢料時發生意外。

安奎亞諾-吉特龍當時因槽車壓力失控下車檢查，被一個物體撞飛至6公尺外。

這名司機被緊急送醫治療，後因傷重不治。警方表示正在調查這起意外。

台積電亞利桑那州廠的幹部聲明指出，沒有公司員工或現場施工人員受傷，對廠房設施也未造成任何損毀。

全球所有最先進的微晶片幾乎都由台積電製造，這家企業也計劃在美國生產。

美國拜登政府上月矢言提供高達66億美元（約新台幣2122億元）資金，台積電將藉以擴大他們正在亞利桑那州興建的晶圓廠規模，並更確保最先進微晶片首次在美國國內製造。

這筆資金與拜登讚揚的一項全面性2022年法律有關，這項法律目的在重振美國半導體製造業。