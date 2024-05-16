520前對岸網路攻擊次數破250萬次　國安局曝2樣態：DDoS或網路置換

▲國安局副局長柯承亨。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院外交及國防委員會今（16日）邀請僑委會、外交部、國安局報告「中共海外統戰工作對我僑務推展與邦交維持之影響及應處作為」，並備質詢。對於520前中共網路侵擾樣態，國安局回應，針對政府機關網站的網路侵擾部分，選後到5月11日趨勢是逐漸增加，從每日100多萬次，到現在250多萬次，尚未包含民間、學術網站的部分。

對於共軍網路侵擾，民進黨立委王定宇質詢時也詢問樣態如何？國安局表示，主要是針對網路設備的漏洞進行後續滲透。至於目的部分，兩個面向，隱性目的包含平時竊資，顯性的部分，520當天也可能出現DDoS（阻斷服務攻擊）或網路置換情況。

而民進黨立委羅美玲質詢時也指出，今年4月，一位ID為Tonya的網友流出了一篇標題為＂LEAKED FILES FROM MOFA, ROC(Taiwan)＂（台灣外交部露出的機密文件），如何應處、是否已經找到流出管道？

外交部常務次長陳立國回應，對於任何疑似資安的事件都會嚴格調查，這次事件經過徹查溯源，結果是排除資安疑慮及洩密的可能。這些文件外交部皆有流水編號，透過細部的查證並非外交部流出，至於從什麼管道流出，檢調機關正在調查中。

陳立國強調，會加強外交部的系統監控，強化並確保資安系統的安全無虞。