律師勾結詐團案外案　檢察官女友：這是好機會...高檢桃檢要查了

▲涉嫌洩密給詐團的律師朱一品，曾向檢察官女友抱怨案子被搶走。（資料照／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

律師鄭鴻威涉嫌擔任詐團軍師，幫忙派案給其他律師蒐集檢警偵辦進度，發現涉案律師朱一品的女友是桃園地檢署檢察官吳亞芝，吳女還鼓勵朱「這個是打進去他們那個詐騙圈子的好機會」，北檢已為此報請高檢署調查是否有行政不法，桃檢也主動分案展開調查，另外針對橋頭地院法官石育恩疑似幫忙轉交詐團律師費等情節，仍由北檢偵辦中。

鄭鴻威涉嫌從2023年起，加入連柏瑋(暱稱：銀河車隊-美國)的詐團群組，鄭鴻威不但自己以詐團軍師身分，月入300萬元，如有詐團車手遭逮，還會安排學弟妹前往陪同偵訊，趁機取得車手供詞、檢警偵辦進度，再回報給詐團幹部，以利詐團上游控管風險，協助洩漏偵查秘密的律師每案可收3、4萬元。

▲詐團軍師鄭鴻威這嫌主導派案給其他律師陪同車手接受偵訊，取得檢警偵辦進度。（資料照／記者劉昌松攝）

因車手遭逮的案量多，且遍及全台，鄭鴻威請學妹楊雅涵介紹「不會整天囉嗦律師倫理」的律師，其中律師黃耕鴻爽快答應加入，甚至說：「找對人了，我大學律師倫理被當」，而黃耕鴻接案後的律師費，疑似由橋頭地院法官石育恩親帶現金北上付款。

此外，參與洩密的律師朱一品女友吳亞芝原本也是律師，吳女後來考上司法官，現在桃園地檢署任職，朱一品在加入成為詐團律師後，曾向吳女抱怨，案子被搶走，吳女為朱表示可惜，稱：「好吧~我只是覺得這個是打進去他們那個詐騙圈子的好機會」，之後吳女還會幫忙注意鄭鴻威派案時間，通知朱一品趕快去接案。

▲律師黃耕鴻加入詐團律師群時說：「找對人了，我大學律師倫理被當」。（資料照／記者劉昌松攝）

巧合的是，檢調偵辦期間，又發現詐團上游幹部，有人在telgram群組中自己取名暱稱「吳檢察官」，消息傳出後，一度被誤認為就是朱一品的女友檢察官吳亞芝，但經調查是不同的2人，且這個暱稱「吳檢察官」的詐團幹部，並非司法人員。

台北地檢署偵查後，日前先將鄭鴻威、楊雅涵、黃耕鴻、朱一品等16名律師與1名會計師、1名律師助理依組織犯罪、洩密等罪起訴後，另外分案調查橋頭地院法官石育恩與其他律師可能涉及協助詐團洩密等不法，同時陳請高檢署調查桃園地檢署檢察官吳亞芝的行政不法等情事。