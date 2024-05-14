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中韓外長會晤釋出政治訊號　陸官媒：盼帶動韓國更多積極步伐

▲▼ 中共中央政治局委員、外交部長王毅2024.5.13日同韓國外長趙兌烈在北京舉行會談 。（圖／翻攝 中國外交部官網）

▲ 中共中央政治局委員、外交部長王毅昨13日與韓國外長趙兌烈在北京舉行會談 。（圖／翻攝 中國外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅昨13日與韓國外長趙兌烈在北京舉行會談。外界關注中韓緊張局勢能否緩和。中國官媒《環球時報》今（14）日發出社評指出，「中韓之間亟待解決的議題堆積如山」，這次兩國外長會見，雙方溝通交流的起點十分重要，希望韓國外長此次訪華能帶動韓國更多積極步伐。

王毅昨13日與趙兌烈會晤強調，「中韓之間沒有根本利害衝突，應追求和而不同的境界。」趙兌烈也回應，希望此次訪問成為兩國關係向前邁進的重要一步。

兩人會見能否稍稍緩和中韓關係？韓國媒體《京鄉新聞》稱，中韓關係陷入僵局，期待趙兌烈此次訪華能夠成為打開兩國高層交流的契機。韓國《中央日報》也分析認為，隨著最近中國加強同美國等國的外交協商，中韓關係也有可能轉換氛圍。

▲▼ 中共中央政治局委員、外交部長王毅2024.5.13日同韓國外長趙兌烈在北京舉行會談 。（圖／翻攝 中國外交部官網）

▲ 韓國外長趙兌烈會晤時一共提及7次「合作」關鍵字。（圖／翻攝 中國外交部官網）

《韓聯社》則注意到，趙兌烈開場時多次強調兩國要聚焦合作，會談結束時的發言中，趙兌烈使用了「即使有困難」「解開糾結的線」等措辭，認為韓中關係並不處於輕鬆的狀態，大約1400字談話，7次提到「合作」一詞，強調發展關係的意願。

中國復旦大學國際問題研究院教授鄭繼永作也向《環球時報》表示，「韓中經貿關係從互補轉向競爭」，是一種誤讀，是從政治角度來思考經濟問題，有把經濟問題安全化的傾向。

鄭繼永指出，中韓經貿關係的調整，與美國在全球主導與中國經濟「脫鉤」有關聯，主要韓國追隨美方針對中國的一些措施，又或者是受到美方壓力導致的，連帶性損害比較大。

▲▼ 中共中央政治局委員、外交部長王毅2024.5.13日同韓國外長趙兌烈在北京舉行會談 。（圖／翻攝 中國外交部官網）

▲ 中韓外長會晤。（圖／翻攝 中國外交部官網）

《環球時報》今（14）日發出社評標題為「希望外長訪華能帶動韓國更多積極步伐」，該文稱，過去一段時間，中韓關係的發展並不如人意，外界稱「中韓之間亟待解決的議題堆積如山」，這次訪問中同樣也會涉及一些棘手議題。在這種情況下，雙方溝通交流的起點就很重要。

該文指出，兩國在高層交往上邁出積極一步、創造穩定的中韓關係預期很重要，培養理性看待彼此的心態和雙邊關係良好氛圍也很重要。

該文表示，在產業領域上，中韓存在一些競爭，這不是中韓經貿關係的主流，更不意味著兩國就要陷入敵對，中韓經貿合作規模大，互補性強，還有巨大潛力可供挖掘。

該文也提及，正如13日當天與韓國外長對談的韓國企業代表所說，中國市場過去30年惠及兩國經濟，堅信未來30年雙方也能制定共贏的戰略。「中韓沒必要陷入競爭甚至敵對的預言自證。」

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