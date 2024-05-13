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扮詐團軍師月領300萬　律師鄭鴻威求交保夢碎！續押3個月

▲▼律師鄭鴻威（囚車門口）涉扮詐團軍師洩密，5月13日被起訴後經法官裁定繼續羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

▲律師鄭鴻威（囚車門口）涉扮詐團軍師洩密，13日被起訴後經法官裁定繼續羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

律師鄭鴻威被控勾結詐騙集團、以陪同應訊之便洩露檢方偵辦內容供詐團套招或躲避查緝，今（13日）上午連同17名共犯被台北地檢署起訴涉犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌，在押的鄭男與助理林佳毅移審台北地院，今下午召開接押庭，檢方建請續押2人，鄭、林請求各交保300萬元與50萬元，法官認定2人仍有勾串滅證之虞，裁定均繼續羈押禁見。

檢方在接押庭中指出，鄭鴻威與林佳毅為本案核心人物，不僅詐團首腦連姓男子等4嫌未到案，還有王姓、楊姓2名涉案律師待傳喚，鄭男更將部分贓款藏放橋頭地院1位法官的辦公室，這些案情檢方仍在偵辦中，請求續押鄭、林2人以防勾串滅證。

▲▼洗錢組織律師，鄭鴻威。（圖／記者劉昌松攝）

▲律師鄭鴻威涉勾結詐團洩露偵查內容，13日被依《組織犯罪防制條例》等罪嫌，請求交保300萬元仍被法官裁定繼續羈押禁見。（資料照／記者劉昌松攝）

鄭鴻威當庭反駁檢方說他藏錢在法官辦公室的指控是「子虛烏有」，鄭男自稱跟這位法官是老朋友，對方擔任法官前曾任職建設公司，他託這位法官幫找買屋機會，今年（2024年）1月把預付款寄放給對方，跟本案無關，否則他大可預先清空名下帳戶存款隱匿財產。

鄭鴻威承認洩密犯行，但否認涉犯《組織條例》與洗錢，聲稱到案被羈押後，以為他的助理林佳毅不是共犯，所以透過辯護律師把自己的通訊軟體帳密交給林男，目的是避免助理失業、幫忙處理其他客戶未完的委任案件，後來得知林被列為共犯，就沒再連絡林，直到今天才知林男和楊姓律師在他羈押期間接新案。

鄭鴻威指檢方起訴卷證沒顯示王、楊2名律師涉案，檢方從今年3月8日之後就沒再訊問他，有2個月充分時間可查王、楊甚至橋頭地院法官有無涉案，但檢方至今沒提出任何實質證據，就不應拿來當成續押他的理由，何況楊姓律師在他羈押期間若有不法行為，也與他無關，因他在押。

鄭鴻威請求准許交保300萬元，讓他能在自由環境整理答辯，他說已被羈押逾100天，若獲釋，短期內也不會執業，並允諾不接觸同案被告、也不聲請傳喚同案被告作證，就算在逃共犯到案他也不會聲請傳喚作證，若法官附加限制住居與限制出境、出海，他都遵守。

▲▼準律師林佳毅涉參與律師學長鄭鴻威洩露偵查秘密給詐團的犯行。（圖／記者劉昌松攝）

▲鄭鴻威的助理林佳毅13日被起訴涉犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌，請求交保50萬元仍被法官裁定繼續羈押禁見。（資料照／記者劉昌松攝）

林佳毅全盤否認犯罪，聲稱擔任鄭鴻威助理聽命行事，無法一一檢視老闆交代事項有無問題，更不知老闆是犯罪集團成員。辯護律師主張不應押人取供、侵害辯護權利，林男並非認罪後翻供，而是試圖解釋事實但檢察官不願意聽，未來可勘驗應訊光碟還原過程。

檢方批檢方請求續押林佳毅等於強迫認罪，「這種作法不能接受」，請求法官准許林男交保50萬，保障林男只剩1學期完成碩士論文、今年還要報考律師等生涯規劃，林男在家被捕，交保後「也會乖乖在家」。

檢方指林佳毅透過辯護律師得知鄭鴻威願幫出交保金而翻供，尚未到案的王姓、楊姓律師，是分別透過林男加入本件派案行列或介紹給車手，林和鄭鴻威在本案都扮演核心角色，仍有繼續羈押禁見以防勾串滅證的必要。

檢方強調從沒押人取供、逼迫認罪，偵辦時就告知林佳毅「有就說，沒有就不要」、可自由陳述釐清誤會，但林男翻供確實是因為鄭鴻威。

法官認定鄭鴻威在押期間將個人通訊軟體帳密交給林佳毅，以及林佳毅刪除手機資料等舉動，顯示確有勾串滅證之虞，加上2人涉犯重罪且犯罪嫌重大，裁定2人從今天起繼續羈押禁見3個月。

檢方起訴指稱，在台南執業的鄭鴻威（27歲），涉與詐團合作，利用陪同車手等成員應訊之便，將檢方偵辦內容洩漏給詐團首腦，以便套招或躲避查緝，後因合作的詐團遍及北中南、分身乏術，鄭男「派案」給當地的律師學弟妹或同業接手，每件洩密各給約4萬元酬勞，鄭以詐團軍師身分月領300萬元。

檢調單位去年（2023年）查獲1件詐團車手時，揪出鄭鴻威涉勾結詐團洩密等犯行，台北地檢署主任檢察官劉仕國、檢察官王文成指揮調查局發動多次搜索約談，今起訴鄭鴻威等16名律師、林佳毅與提供虛擬貨幣錢包洗錢的李姓會計師。

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