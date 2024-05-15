烏克蘭宣布撤軍！　澤倫斯基全面取消海外出訪行程

▲烏克蘭哈爾科夫14日遭到俄羅斯攻擊 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

BBC、路透報導，在俄羅斯軍隊不斷發動猛烈攻擊之下，烏克蘭軍方14日宣布，烏軍已經撤出哈爾科夫邊境地區多個村莊，轉移至另外2個更有利的位置。烏克蘭總統澤倫斯基原定的出訪行程已全數取消。

烏軍發言人透過聲明表示，部隊撤出盧基揚齊（Lukyantsi）與沃夫昌斯克（Vovchansk）的決定，是為了保護士兵性命，避免折損，戰況情勢目前依然困難。在近期這幾天，已有數千名平民往西逃向烏克蘭第二大城哈爾科夫，包括沃夫昌斯克。

沃夫昌斯克警察首長奧列克西（Oleksiy Kharkivskiy）透過社群媒體提到，當前戰況激烈，俄軍正試著在沃夫昌斯克建立據點。BBC指出，俄軍占領此地並無特別的軍事意義，但會打擊烏方士氣。

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

烏克蘭總統澤倫斯基的新聞秘書尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）透露，澤倫斯基已經指示延後未來這幾日的所有國際活動，並協調出新的時程。澤倫斯基原定要出訪葡萄牙與西班牙，但葡萄牙政府已表示澤倫斯基取消出訪計畫，西班牙政府則稱出於安全因素無法置評。

烏克蘭軍方警告，俄軍正在北部蘇梅地區附近集結。烏克蘭軍情部門負責人布達諾夫（Kyrylo Budanov）指出，莫斯科已把邊境地區所有部隊全都投入在哈爾科夫的軍事行動，但預計還會有其他預備役部隊加入。