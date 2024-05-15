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南北加薩戰事「一夜加劇」！成數月來最激烈戰鬥之一

▲▼加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）居民倉皇逃離。（圖／路透）

▲加薩走廊戰事一夜之間加劇。（圖／路透）

文／中央社

加薩走廊交戰雙方今天表示，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織及其他較小派系間槍戰一夜之間在加薩北部和南部加劇，演成數月來最激烈戰鬥之一。

路透社報導，以色列戰車開赴加薩走廊（Gaza Strip）東北部的好戰分子據點賈巴利亞（Jabalia），在人口稠密的社區和狹窄巷道遭遇猛烈反抗。當地居民表示，以軍摧毀過去未曾入侵地區多個住宅聚落。

哈瑪斯（Hamas）盟友巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）的武裝分支稱，其戰士在賈巴利亞東部的激烈衝突中造成以色列步兵傷亡。賈巴利亞是1948年以阿戰爭後在加薩建立的8個難民營中規模最大的。

賈巴利亞難民營居民傑哈德（Abu Jehad）說道：「侵略者試圖摧毀難民營。他們對裡頭有居民的房屋進行轟炸，我知道有很多家庭被困在屋內。」由於擔心受到報復，傑哈德以化名受訪。

▼加薩走廊戰事一夜加劇，成為數個月來最激烈戰鬥之一。（圖／路透）

▲▼以色列朝加薩走廊發動空襲。（圖／路透）

以色列軍方表示，已在夜間開始對賈巴利亞中部的「恐怖主義特務和恐怖主義基礎設施」展開軍事行動。

以軍發布聲明表示：「過去一天，該地區的以色列國防軍（IDF）與數十個恐怖組織小組展開激戰，並消滅大量恐怖分子。」聲明還提到，其中包含昨天對以色列城市史德洛特（Sderot）發射火箭的恐怖分子。

而在加薩走廊最南端拉法巿（Rafah），當地居民表示，軍隊持續在城巿東部薩拉姆區（Al-Salam）和傑內納區（Jeneina）以及東南部行動。超過100萬名巴勒斯坦人在此躲避其他地方的戰火。

他們說部隊和戰車試圖向拉法市中心移動，但哈瑪斯為首的持槍人員奮力抵抗。

以軍表示，其部隊開始鎖定拉法市東部一個哈瑪斯訓練場，在近距離戰鬥中擊斃好戰分子，發現大量模擬以色列國防軍持有的武器和裝備。

 
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