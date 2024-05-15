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聯合國淪哈瑪斯分支？成員躲UN後勤中心射平民　以色列要求調查

記者葉睿涵／編譯

聯合國13日才剛指控以色列對聯合國車輛發動襲擊，導致一名外籍員工死亡，以色列就在14日公開影片，聲稱國防軍日前進入拉法東部展開行動時，發現有哈瑪斯成員在聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的後勤中心與聯合國車輛附近活動，並向平民開火，呼籲聯合國緊急調查。

綜合以色列媒體報導，以色列14日公布影片，聲稱以軍的吉瓦提步兵旅（Givati Brigade）11日在拉法東部執行任務時，有無人機拍到哈瑪斯在UNRWA後勤中心與聯合國車輛附近出沒。

▲▼以色列發現聯合國設施與車輛附近有哈瑪斯成員的蹤跡。（圖／翻攝自X）

▲以色列發現聯合國設施與車輛附近有哈瑪斯成員的蹤跡。（圖／翻攝自X）

UNRWA後勤中心是聯合國在加薩地帶分發援助物資的中心點。從影片可見，事發當時有多名被指控是哈瑪斯成員的持槍黑衣男子，在標有UN字樣的聯合國車輛附近活動、與聯合國工作人員交談，甚至還在UNRWA後勤中心區域開火。

事件發生後，以色列領土內政府活動協調員（COGAT）代表立即向國際社會高官發出通知，警告聯合國注意哈瑪斯成員進入相關區域一事，也向聯合國強調了哈瑪斯出入UNRWA後勤中心恐將帶來的嚴重危險。

▲▼以色列發現聯合國設施與車輛附近有哈瑪斯成員的蹤跡。（圖／翻攝自X）

▲以色列指控哈瑪斯在UNRWA後勤中心向平民開槍。（圖／翻攝自X）

以色列國防軍也呼籲聯合國對此事件展開緊急調查，以確保聯合國設施的安全。COGAT代表警告說，哈瑪斯的存在不僅將為UNRWA後勤中心帶來安全威脅，還可能危及聯合國在加薩走廊的援助工作，不過以色列承諾，將繼續依照國際法向加薩居民分發援助，確保人道工作不受影響。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）隨後在X譴責哈瑪斯利用聯合國設施向平民開火，還批評聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）與UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）掩蓋UNRWA已淪為哈瑪斯分支的事實，並要求拉札里尼辭職以示負責。

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