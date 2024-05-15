上班3天偷手機被開除　男放話「性侵全公司女員工」要坐牢了

▲男子被開除之後，放話性侵全公司女職員。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名30歲男子剛上班3天就因為偷竊手機遭到解雇，沒想到時隔2年仍憤恨不平，發送電子郵件威脅要性侵全公司所有女性員工，還宣稱要脫光女性衣服，嚇壞公司職員。根據法庭最新裁定，男子被判處坐牢6個月又6周。

8視界新聞網、CNA報導，30歲男子Tommy Soh Han Xuen在2020年4月29日擔任送貨司機，隨後被發現偷竊供應商的手機，到職才3天就被開除。相隔約2年之後，他在家期間情緒不滿，對前公司把他開除後未支付300新幣工資（約新台幣7155元）一事感到憤怒，發了2封標題為「威脅」的電子郵件給前公司。

男子在電子郵件裡宣稱要殘暴性侵公司裡的所有女性職員，「你知道我是誰，沒有付我薪水，我是你們其中一個前員工，在送貨的時候偷手機」。不只如此，他還點名前公司一名女員工，威脅要脫光她的衣服性侵她。這間公司的員工看到威脅郵件後嚇壞，立刻報警處理，被點名的這名女員工也同樣向警方通報。

▲公司職員看到威脅電子郵件之後，報警處理。（示意圖／VCG）

除了這起案件，Tommy Soh Han Xuen在2022年在聖淘沙升濤灣W Singapore酒店兼職期間，拿手機拍下顧客信用卡資料，並使用這些資料進行網購。

14日，男子承認進行意圖引起恐慌的侮辱性交流、意圖侮辱他人的尊嚴與試圖欺騙3項罪狀，請求法官從輕量刑，宣稱犯下的這些罪刑與他的賭博問題有關，未來刑期服完之後，想透過念書進修重新開始他的人生。

根據法庭最新裁定，男子被判處坐牢6個月又6周，因在減刑期間再次犯罪，加重刑罰，加判監禁48天。這是Tommy Soh Han Xuen第2次被判刑，先前曾因其他罪行入獄。