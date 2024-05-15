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堅決表態「反對台獨」！　新加坡新任總理黃循財：美國不是盟友

▲▼新加坡新任總理黃循財強調「反對台獨」，恪守一中原則。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡新任總理黃循財強調「反對台獨」，恪守一中原則。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

黃循財今（15）日晚間即將接任新加坡總理，日前他接受外媒專訪時表明，新加坡「既不親美、也不親中」，認為長期以來接受美國先進武器的新加坡，在外交關係上無法稱美國為盟友，並強調新加坡在台海議題上一直以來便恪守「反對台獨」的立場，指出台灣與烏克蘭在本質上有所不同、無法相提並論。

根據《經濟學人》，黃循財於本月6日接受專訪，針對未來的國家外交戰略，他坦言「新加坡既不親美、也不親中」，強調「新加坡只親新加坡」。如今面臨美中激烈競爭的國際局勢，他指出其實新加坡並不屬於美國的同盟國（ally），由於新加坡在外交策略與選擇上的自我定位，因此新加坡並未計畫加入「美英澳三方安全倡議」（AUKUS）。

《經濟學人》質疑，歷年來新加坡從美國接收許多先進的軍事武器與技術，為何不認為自己是美國的盟友？對此，黃循財表示，「數十年來新加坡延續著與美國之間的安全防衛關係，新加坡開放美軍使用空軍與海軍基地，雙方密切交流軍情，這對雙方都有利」。

如今，賴清德即將於本月20日就任中華民國總統。面對波濤洶湧的台海局勢，黃循財強調新加坡「反對台獨」，透露早在新加坡與北京當局建交時，就誓死反對（oppose）台獨，而新加坡則恪守著全球大部分國家都奉行的「一個中國政策」，審慎處理涉及兩岸關係的台海議題，絕對不願意讓新加坡慘遭台獨勢力利用。

黃循財認為，台海兩岸維持現狀的可能性很大，因為無論是美國拜登政府、還是北京當局，都深刻了解越過紅線的風險，「台灣與烏克蘭在問題的本質上有所不同，儘管人們將兩者相提並論，但烏克蘭是全球承認的主權國家，而俄軍入侵嚴重違反《聯合國憲章》」。

黃循財分析，如今全球國際秩序正在發生變化，這種變化將帶來混亂，以美國為唯一超級大國的「一超多強」時代已然結束，取而代之的是擁有多個大國的世界，儘管美國仍是卓越的大國。

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