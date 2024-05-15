靠15元麵包爆紅！全台最後一間「淺草麵包」將收攤

▲全台最後一間「淺草麵包」宣布將停止營業。（圖／翻攝臉書社團高雄大小事，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄起家的平價麵包店「淺草麵包」，過去以每個15元的價格稱霸一方，全盛時期分店達到29間，如今只剩下位於小港區的小港店。然而，淺草麵包小港店近日也發出公告表示，將於5月31日結束營業。

淺草麵包小港店近日在店外以「結束營業公告」為題，貼出公告表示，「親愛的老顧客、老朋友您好：感謝這幾年來對淺草麵包的支持，因業務考量，淺草麵包將於5月31日結束營業，我們以不捨的心情跟各位說再見，由衷感謝」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在臉書社團「高雄大小事」貼出公告表示，「小港的淺草麵包要收了，只有傷心跟不捨」，許多網友也回「多年前的這種平價麵包，是我們小資家庭的小確幸之一，滿滿的懷念」、「沒辦法，當初便宜時候好吃，漲價後物料開始味道變了」、「原來還有分店啊，高雄市的都倒光了」、「淺草麵包高雄全部倒光光」、「泡芙很好吃欸，CP值又高」、「我覺得他們家泡芙超好吃」。

據悉，淺草麵包由李姓兄弟於高雄創立，多種麵包均價15元，吸引大批民眾搶購，陸續在全台開設29間分店，但7年前股東分家後開始走下坡，分店陸續收攤，現在連最後一間小港店都要結束營業。