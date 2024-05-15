快訊／高雄劣警淪賭博網站代理商！　林園分局祭2大過免職

▲林園分局洪姓員警竟是賭博網站代理商，涉5重罪遭羈押。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄林園分局洪姓員警涉嫌勾結詐騙集團，甚至還成為賭博網站代理商，昨（14日）遭雲林地檢署帶回偵辦，訊後認定洪員涉犯聚眾賭博、加重詐欺等5罪嫌，法院裁定羈押獲准。林園分局火速對洪員祭出2大過免職汰除處分。

林園分局表示，本分局洪姓員警5月15日遭雲林地檢署以涉嫌刑法賭博等罪嫌，向雲林地方法院聲押獲准。因洪員嚴重影響警譽，情節重大，本分局立即依據警察人員人事條例及公務人員考績法規定核予從重一次記二大過免職處分，並從嚴追究相關人員考核監督不周責任，以儆效尤。

回顧案情，林園警分局一名陳姓員警涉嫌勾結詐騙集團，雲林檢方偵辦時查出案外案，發現林園分局洪員與陳員有金流往來，昨日檢察官親自率隊至高雄，搜索港埔派出所等10處，並通知洪姓員警等7人到案說明。

檢方訊後認定洪員等5人，涉犯組織犯罪條例第9條明知為犯罪組織予以包庇、刑法第268條、第270條公務員包庇他人意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博、刑法第339條之4加重詐欺等5罪嫌，向法院聲請羈押洪員獲准，另外4人分別予以3萬元、2萬元、2萬元、2萬元予以具保。

檢方追查發現，此詐騙集團組織龐大、分工精細，已經陸續羈押20餘名被告，粗估詐騙金額高達1億7000多萬。