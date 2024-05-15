　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東高雄2日遊推薦！千坪「懶人露營區」看星星　擂茶焢窯推爆

▲美濃客家庄打造懶人露營區。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲美濃客家庄打造懶人露營區。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄美濃是台灣最大的客家聚落，有著淳樸的民風和豐富的客家文化，尤其美濃客家庄更是在地熟知的戶外農場，可以在這裡體驗客家擂茶、焢土窯、石磨粄條。隨著露營風氣盛行，美濃客家庄就推出了懶人露營區，讓民眾不用搭帳篷、準備食材，就能輕鬆享受露營樂趣，最適合全家大小一起旅遊，隔天再到旗山、美濃景點逛逛。

美濃客家庄佔地千坪，腹地廣大，除了提供學校、社團等團體的戶外教學活動，也開放一般民眾參觀。在這裡，遊客可以體驗客家擂茶、焢土窯、搗粢粑、石磨粄條等傳統客家文化活動，也能在田園中撈螺、撈魚、拔蘿蔔等，體驗農村生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲農場可體驗焢土窯的樂趣。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲農場可體驗焢土窯的樂趣。（圖／記者許宥孺翻攝）

農場也提供民宿空間，1樓大廳典雅舒適，有老闆收藏的許多茶具，2至5樓提供雙人房和5人家庭房的住宿空間，室內佈置以深色木製傢俱搭配繽紛的牆面色彩，部分房型可見綠意窗景。

隨著露營風氣盛行，美濃客家庄也推出了「懶人露營區」，讓民眾不用搭帳篷、準備食材，就能輕鬆享受露營樂趣。懶人露營區提供帳篷、睡袋、枕頭等露營裝備，還有烤肉架、桌椅等設施，讓民眾可以盡情享受戶外生活。品嘗客家美食、感受鄉村氣息後，隔日到美濃老街、美濃湖、旗山老街、旗山糖廠等景點走走也很方便。

▲擂茶是客家一大文化。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲擂茶是客家人獨有文化。（圖／記者許宥孺翻攝）

美濃客家庄的創辦人陳文榮，原本在高雄市政府任職。1999年，他毅然決然辭職，返鄉創立美濃客家庄，希望能傳承客家文化。陳文榮表示，美濃客家庄不僅是戶外教學的好去處，也是親子同遊的好選擇。在這裡，大人小孩都能體驗客家文化、享受田園生活，留下美好的回憶。

ET快訊
騎車婦撞「1600萬限量法拉利」被求償百萬　判決大逆轉
今晨13.3℃！白天飆34度　下週第3波「梅雨滯留鋒」報到
行刺畫面曝！斯洛伐克總理身中5槍命危　兇嫌身分起底
快訊／悶殺親生小姊弟！中和狠媽凌晨「羈押禁見」獲准
美4月CPI降溫！美股創新高「道瓊收紅」349點　台積電AD

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫師月薪破百萬？　公會揭真實薪資：私企主管薪水可能更高

今晨13.3℃！白天飆34度　下週第3波「梅雨滯留鋒」報到

Toyz哽咽送「最後道別禮」！全台免費換1杯飲料　時間、方式曝光

便秘女硬擠「有東西掉出來」竟是直腸黏膜　醫揭大號時間是警訊

北市加碼補助！　最高領5200元

看病被診斷「包皮過長」…她驚喊：我女的　醫院認輸入錯誤

一打三超狼狽！老公嘴「是妳自願當主婦」　她崩潰：能不能一起死

靠15元麵包爆紅！全台最後一間「淺草麵包」將收攤

「扭蛋藏籤」遭炎上　唐吉訶德終於回應要賠償：人員的作業疏忽

台文館「阿龍」爆抄襲還反咬　陸繪師PO證據打臉：太魔幻了

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

小姊弟睡夢中遭下狠手　死前掙扎母手全是抓傷

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

跑車沒油卡國道「怕被拖壞」　女駕駛拗警幫送油盧半小時

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

醫師月薪破百萬？　公會揭真實薪資：私企主管薪水可能更高

今晨13.3℃！白天飆34度　下週第3波「梅雨滯留鋒」報到

Toyz哽咽送「最後道別禮」！全台免費換1杯飲料　時間、方式曝光

便秘女硬擠「有東西掉出來」竟是直腸黏膜　醫揭大號時間是警訊

北市加碼補助！　最高領5200元

看病被診斷「包皮過長」…她驚喊：我女的　醫院認輸入錯誤

一打三超狼狽！老公嘴「是妳自願當主婦」　她崩潰：能不能一起死

靠15元麵包爆紅！全台最後一間「淺草麵包」將收攤

「扭蛋藏籤」遭炎上　唐吉訶德終於回應要賠償：人員的作業疏忽

台文館「阿龍」爆抄襲還反咬　陸繪師PO證據打臉：太魔幻了

快訊／顧婕驚傳癌細胞擴散　存活率下修她正面迎戰

最愛斤斤計較星座Top 3 ！第一名不可能吃虧　默默記仇等著回擊

英巡邏艦今年曾低調穿越台海　英防相再提航行自由

斯洛伐克總理身中5槍！　副總理傳好消息：相信他會活下來

金智媛超甜同框金秀賢「唇膏色號」最多人問！自帶清透感　偽素顏擦也美

日媒：沖繩回歸日本52週年　政府加強防衛防台灣有事

林森錢櫃6死惡火練台生無罪　劉承武：有錢判生無錢判死

行刺畫面曝！斯洛伐克總理身中5槍命危　兇嫌身分起底

騎車婦撞「1600萬限量法拉利」被求償百萬　判決大逆轉

減肥必吃！營養師曝蘋果的5大益處：飽足感更久還防便秘

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

靠15元麵包爆紅！最後一間「淺草麵包」將收攤

觀光客搭電車「愛做1行為」！日本人怒：是霸凌

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

情侶4種睡姿洩露親密度！一姿勢恐是關係失衡

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

北市加碼補助　最高領5200元

「扭蛋藏籤」遭炎上　唐吉訶德終於回應要賠償

便秘女硬擠「有東西掉出來」竟是直腸黏膜

帶孩一打三超狼狽！老公：是你自願當主婦

看病被診斷「包皮過長」…她驚喊：我女的

新竹妹「求嫁竹科工程師」　自爆3興趣！一票人笑：刷掉

更多熱門

相關新聞

高雄警淪賭博網站代理商！2大過免職

高雄警淪賭博網站代理商！2大過免職

高雄林園分局洪姓員警涉嫌勾結詐騙集團，甚至還成為賭博網站代理商，昨（14日）遭雲林地檢署帶回偵辦，訊後認定洪員涉犯聚眾賭博、加重詐欺等5罪嫌，法院裁定羈押獲准。林園分局火速對洪員祭出2大過免職汰除處分。

即／高雄劣警當賭博網站代理商　法院裁定羈押

即／高雄劣警當賭博網站代理商　法院裁定羈押

雄中全盲音樂生黃崇恩　彈進國家音樂殿堂

雄中全盲音樂生黃崇恩　彈進國家音樂殿堂

日本腦炎高雄+2例！男「頸僵臉麻」發病9天亡

日本腦炎高雄+2例！男「頸僵臉麻」發病9天亡

高雄立多商旅歇業4年賀成交　新買家跨界3.6億入手

高雄立多商旅歇業4年賀成交　新買家跨界3.6億入手

關鍵字：

高雄美濃觀光高雄景點

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz自爆與篠崎泫　對於婚訊他這麼說

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

即／斯洛伐克總理遭槍擊！緊急送醫

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

Toyz最後直播眼淚潰堤哭到說不出話

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

OL獻身客戶換工程！自豪喊：幫公司賺錢

斯洛伐克總理遇刺直升機搶救！府辦：生命垂危

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

靠15元麵包爆紅！最後一間「淺草麵包」將收攤

觀光客搭電車「愛做1行為」！日本人怒：是霸凌

驚悚畫面曝！垃圾車0煞車撞進聯結車

即／警包庇賭色案　張翰明、劉員女兒北檢複訊

陳慕義北影入圍槓龜！開砲嗆大會

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面