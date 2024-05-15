東高雄2日遊推薦！千坪「懶人露營區」看星星　擂茶焢窯推爆

▲美濃客家庄打造懶人露營區。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄美濃是台灣最大的客家聚落，有著淳樸的民風和豐富的客家文化，尤其美濃客家庄更是在地熟知的戶外農場，可以在這裡體驗客家擂茶、焢土窯、石磨粄條。隨著露營風氣盛行，美濃客家庄就推出了懶人露營區，讓民眾不用搭帳篷、準備食材，就能輕鬆享受露營樂趣，最適合全家大小一起旅遊，隔天再到旗山、美濃景點逛逛。

美濃客家庄佔地千坪，腹地廣大，除了提供學校、社團等團體的戶外教學活動，也開放一般民眾參觀。在這裡，遊客可以體驗客家擂茶、焢土窯、搗粢粑、石磨粄條等傳統客家文化活動，也能在田園中撈螺、撈魚、拔蘿蔔等，體驗農村生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲農場可體驗焢土窯的樂趣。（圖／記者許宥孺翻攝）

農場也提供民宿空間，1樓大廳典雅舒適，有老闆收藏的許多茶具，2至5樓提供雙人房和5人家庭房的住宿空間，室內佈置以深色木製傢俱搭配繽紛的牆面色彩，部分房型可見綠意窗景。

隨著露營風氣盛行，美濃客家庄也推出了「懶人露營區」，讓民眾不用搭帳篷、準備食材，就能輕鬆享受露營樂趣。懶人露營區提供帳篷、睡袋、枕頭等露營裝備，還有烤肉架、桌椅等設施，讓民眾可以盡情享受戶外生活。品嘗客家美食、感受鄉村氣息後，隔日到美濃老街、美濃湖、旗山老街、旗山糖廠等景點走走也很方便。

▲擂茶是客家人獨有文化。（圖／記者許宥孺翻攝）

美濃客家庄的創辦人陳文榮，原本在高雄市政府任職。1999年，他毅然決然辭職，返鄉創立美濃客家庄，希望能傳承客家文化。陳文榮表示，美濃客家庄不僅是戶外教學的好去處，也是親子同遊的好選擇。在這裡，大人小孩都能體驗客家文化、享受田園生活，留下美好的回憶。