多發子彈突然射客廳　9歲童嚇壞趴沙發「差幾公分中槍」畫面曝

▲美國德州傳出槍擊案件。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州9歲男童希爾(Errol Hill)獨自在客廳時，屋外突然有人朝窗戶裡面開槍，嚇得他趕緊躲在沙發上找掩護，只差幾公分就會被流彈射中，最後幸運存活下來。

事件1日晚間7時30分左右發生在德州沃斯堡(Fort Worth)男童家中，監視器畫面中可看到，事發時希爾與寵物犬一起坐在沙發上休息，多發子彈突然射進窗戶，嚇得他趕緊趴下找掩護。

希爾受訪表示，當時他聽到爆炸聲，還以為有人在放煙火，直到他聽到尖叫聲，向外看去發現屋外發生嚴重槍擊案。警方表示，槍手駕駛著一輛紅色汽車，抵達現場後朝公寓大樓連開4槍以上，事件造成6人受傷，其中4名受害者是兒童，年齡在3至19歲之間。

希爾的母親瑪麗珍(MaryJane Gonzales)表示，「樓下傳來許多孩童的尖叫聲，但聽得出來那不是玩耍的尖叫聲，而是淒厲慘叫聲」，身為護士的她後來下來幫忙中槍的6名傷者，其中一名傷者竟然只有3歲。

這件事為瑪麗珍和家人帶來永久的心靈創傷，「我從來沒有看過有人中槍，更何況那是一名孩子」，未來計畫搬離這個已經住了4年的家，想搬到更安全的地方。