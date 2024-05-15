為省39萬倒賠8千萬！彰化水龍頭大廠私排廢水　害河川變色汙染

▲彰化一間五金水龍頭大廠排放未經處理的廢水到河川。（圖／彰化地檢署提供，下同）



記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化一間五金水龍頭大廠私設暗管，將近1年來將未經處理的電鍍廢水非法排放至洋仔厝溪，不法獲利39萬餘元，日前全案終結，考量負責人已繳納不法所得與裁罰共1千萬餘元，公司、趙姓負責人、葉姓廠長、杜姓廢水處理操作人員各支付200萬、15萬、5萬、3萬元給公庫，予以緩起訴處分。

彰化地檢署說明，涉案公司為衛浴建材五金及銅器製造商，同時是五金水龍頭大廠，金屬表面處理作業製程單元產出鉻系、酸鹼系等廢水，依防治設備許可文件原應將廢水收集並處理至達放流水標準後，始得經由核准登記之放流口排至廠區前道路側溝，再匯流至洋仔厝溪。

46歲趙姓負責人明知廠內廢水防治設備老舊、故障，已無法處理廢水，竟自2022年6月29日至2023年4月11日止，10個月期間內將有害健康物質超標之廢水，以私設沉水馬達連接軟管，直接放流至周界外地面承受水體，最終排放至洋仔厝溪。

經彰化縣環保局運用「水質自動連續監測站」及「樹脂縮時膠囊」監測數據，結合放流口巡查，發現該廠放流水水色異常而提報本署立案偵查，2022年6月29日測得該公司排放之廢水含有害健康物質「總鉻」更高達69.9mg/L、「銅」15.7mg/L、「鎳」465mg/L，均遠超環境部依水污染防治法第7條第2項所訂放流水標準，經檢察官執行搜索確認廠內非法貯存及繞流機制、並查扣供繞排之沉水馬達（含軟管）工具等物。

全案於今年3月11日偵查終結，趙姓公司負責人兼水污染防制專責及申報人員涉犯水污染防治法第36條、第35條，58歲葉姓廠長及36歲杜姓廢水處理操作人員均涉犯水污染防治法第36條、刑法第190條之1，公司為法人，因實際負責人涉犯上開水污染防治法罪，應依規定科以同法第36條第1項所定罰金10倍以下之罰金刑。

不過，趙姓被告等人在查獲後坦承犯行，表示悔意，在偵查期間積極投入7000萬元，將公司電鍍製程設備移至彰濱工業區電鍍專區，以防止再犯，並向彰化縣環保局完成繳納不法利得及裁罰共1009萬餘元，考量偵查已達強力督促遷廠、維護國土永續之目的，諭知緩起訴期間均為1年，公司、趙姓負責人、葉姓廠長、杜姓廢水處理操作人員各支付200萬、15萬、5萬、3萬元給公庫，並予以緩起訴處分。

企業遵法及企業誠信之價值遠超過一時不法利益，任何試圖污染環境之犯行，必在環保機關高科技及現代化稽查技術下，無處遁形。本件被告等圖少許方便及利益，不顧環境安全，非法排放有害廢水，終究需付出鉅額改善款項及代價，並嚴重損及商譽，得不償失。本署呼籲所有事業均應有法遵觀念，善盡社會責任，只有對環境友善，才能安心為公司謀取最大合法商業利益。