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「建國啤酒廠」變更用地惹不滿　北科大：有專業能力保存文資

▲▼北科大大門，北科大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲北科大表示，校方有專業能力與信心保存建國啤酒廠文資。（圖／記者許敏溶攝，下同）

記者許敏溶／台北報導

日前內政部審議建國啤酒廠都市計畫變更案，民間團體反對變更為台北科技大學學校用地。北科大校長王錫福今（15日）指出，北科大光是建築系就有三分之一師資教學和歷史建築有關，老師參與各項文資、都市設計或計畫委員會，加上建國啤酒廠和北科大如同臍帶關係，北科大有專業能力、也有信心與意願去保存文化資產，善盡社會責任，也會持續與外界溝通來解除疑慮。

北科大即將迎接113周年校慶，「記憶・技藝─百年北科文資薪傳紀實」系列展覽今（15日）起在十二甲講堂復出，以「活化歷史記憶」與「永續文化技藝」為主軸，陣容擴充為十大主題，包括：從《台灣鐵道》雜誌看見日治時期鐵道視角的美學，並在教學現場轉換為台灣鐵道工業文化資產的實作教材，引領學生發想轉譯為文化創意作品，實踐產業文資薪傳教育。

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面對日前台北市定古蹟「建國啤酒廠」變更為北科大學校用地，在內政部審議都市計畫變更案時，遭到民間團體反對，北科大校長王錫福首先舉北科大「十二甲講堂」的建置與命名為例，這展現北科大一百多年來與都市紋理交融的共生軌跡，也標誌著北科大守護文化資產的堅韌決心與承諾。

▲▼對於「建國啤酒廠」變更為北科大用地，北科大校長王錫福表示，校方有專業能力也有信心保存文資。（圖／記者許敏溶攝）

▲「建國啤酒廠」變更為北科大用地，北科大校長王錫福表示，校方有專業能力與信心保存文資。

王錫福隨後表示，從專業度來說，光是校內建築系就有三分之一師資，其教學和歷史建築有關，北科大老師還參與各項文資委員會、都市設計或都市計畫委員會，長年致力於歷史建物的維護，校內還有設計系、文化事業發展系等科系，且世界最好的古蹟維護，都是由大學管理維護，還挹注上億元修復校內市定古蹟紅樓、歷史建築一大川堂，在在都證明北科大有能力與專業、也有信心與意願去保存文化資產，也是善盡大學社會責任。

王錫福指出，若「建國啤酒廠」變更為北科大用地，還在使用的設備，校方將採用產學合作方式持續下去，沒有使用設備，可變成北科大活教材，作為教學、實習、展演與開放民眾參觀，且這其中至少有三個意義，首先是可以做永續維護，其次是作為學生的活教材，第三是開放式校園，屆時圍牆都會拆除，且大學空間都是對外開放，民眾與里民都可以使用。

對於文資團體關心部分，王錫福強調，北科大和文資團體目標是一致，校方有義務也會努力解除其疑慮，也會在後續會議中，針對民眾誤解部分進行說明。而且「建國啤酒廠」交由學校執行，不會變成蚊子館，校方也不會做什麼改變，因為北科大仍屬於政府單位，所有作為都受到政府監督，校方不會違法，整建也都要經過教育部、台北市同意，也都會遵照文資法規定。

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