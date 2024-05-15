徐巧芯穿哈利波特法袍質詢「魔法部長」　綠委：史萊哲林常霸凌同學

▲徐巧芯穿魔法袍、拿魔法杖質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院外交及國防委員會今（15日）邀請外交部長吳釗燮報告並備質詢，因日前涉入外交部密件洩密風波，國民黨立委徐巧芯今質詢時磨刀霍霍更花招百出，身穿電影哈利波特中史萊哲林學院的魔法袍、手持魔法棒上台質詢，更分送貼上「密件」二字的芒果乾蜜餞給現場官員、立委。綠委蘇巧慧質詢時表示，有些「蜜餞」可以開，有些「密件」應該是不能開的。她也指出，看過哈利波特的人都知道，只有史萊哲林常常在霸凌同學，要選對。

日前有記者封吳釗燮是「魔法部吵架王」並送上彩帶，日前吳在Threads寫，「面對無理的質疑，林北一定吵到底；面對中國的威脅，林北一定奮戰到底！」今日質詢時，徐巧芯也穿上電影哈利波特「史萊哲林」魔法袍要較勁。

徐巧芯開場並兩次請「魔法部長」上台備詢，現場一陣靜默，後來稱這是代表外交部，外交部長吳釗燮才上台備詢。質詢中，徐巧芯也送上貼著「密件」二字的蜜餞芒果乾當禮物，讓吳釗燮也忍不住笑場。

對此，蘇巧慧質詢尾聲時也表示，自己看到吳釗燮早上收到禮物，是台灣當季特產水果乾，現在正是芒果的季節，等一下大家應該可以趕快開來吃，因為有些「蜜餞」可以開，而且應該要拿出來趕快開、趕快吃，有些「密件」應該是不能開的，大家應該都很清楚。

蘇巧慧強調，基層公務人員都很清楚，上面有個很大的密字，那個叫「密件」，此蜜餞非彼密件；且看過哈利波特的人都知道，其實所有四大學院的人都在為人類努力，只有史萊哲林常常是在霸凌同學，選要選對。