拚國會改革三讀！國民黨輪班備戰　藍委天熱買冰淇淋送黃國昌

▲國民黨團輪流守議場大門。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院院會預計17日排審國會改革相關修法，為確保院會議事順利，國民黨團總召傅崐萁今（15日）上午宣布，藍委將輪班在議場前排隊，嚴防民進黨用「案海戰術」杯葛議事。接近中午時間，民眾黨團總召黃國昌也到議場前致意，更在下午時間搬了桌椅在國民黨團旁一起值班，下午時間因室外氣溫高，藍黨團買了冰淇淋消暑，同時也遞給黃國昌一杯。

立法院院會本週五預計表決國會改革相關法案，包括總統國情報告、藐視國會、聽證權、調查權的《立法院職權行使法部分條文修正草案》；《刑法部分條文修正草案》，增修違反藐視國會及聽證權的刑責；《立法委員互選院長副院長辦法第一條文修正草案》，將立法院正副院長選舉改為記名投票等案。

為此，國民黨團將在議場前守門長達46小時，第一梯次安排由內政委員會立委張智倫、牛煦庭、徐欣瑩、許宇甄、黃建賓、丁學忠輪值；第二梯次為楊瓊瓔、鄭天財、呂玉玲、張嘉郡、謝衣鳳、鄭正鈐等人。

特別的是，立委陳玉珍、徐巧芯提供摺疊床，現場也有米果、礦泉水、能量果凍、水果、蚊帳、電風扇，供輪值委員補充體力。到了下午階段因室外氣溫炎熱，張嘉郡等人購買冰淇淋消暑，同時也遞給一旁的黃國昌，約於下午3點左右，白委陳昭姿也到場致意。

▲▼國民黨輪班備戰，藍委天熱買冰淇淋送黃國昌 。（圖／記者陳煥丞攝）

