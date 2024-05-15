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大陸 大陸焦點 特派現場

對美商品也加徵關稅？　陸外交部示警：增加對華關稅是錯上加錯

▲新能源車,電動車,車市。（圖／CFP）

▲美國宣布對中國電動汽車、晶片等產品加徵新關稅。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國宣布對中國電動汽車、晶片等產品加徵新關稅，外界也觀望中方是否也對美國產品加徵新關稅？中國外交部發言人汪文斌今（14）日回應引用歐洲政多位要表示，「加徵關稅是破壞全球貿易的「下策」，進一步增加對華關稅是錯上加錯，並且連續兩天強調「中方將採取一切必要措施捍衛自身權益。」

汪文斌強調，美方繼續將經貿問題政治化，進一步增加對華關稅是錯上加錯，只會顯著推升進口商品成本，讓美國企業和消費者承擔更多的損失，令美國消費者付出更大的代價。

據穆迪公司推算，美國消費者承擔加徵對華關稅92%的成本，美國家庭每年增加開支1300美元，美方的保護主義舉措也將對全球產供鏈的安全穩定造成更大破壞。

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲針對美國對華加徵關稅，中國外交部發言人汪文斌重申，中方會捍衛自身權益。（圖／路透）

汪文斌稱，我們注意到有多位歐洲政要表示，加徵關稅是破壞全球貿易的下策，我們敦促美方切實遵守世貿組織的規則，立即取消對華加徵關稅措施。

汪文斌連續第二天再次強調，「中方將採取一切必要措施捍衛自身權益。」

針對美國對華加徵關稅政策，中國商務部昨回應，美方宣布對華加徵301關稅4年期複審結果，宣佈在原有對華301關稅基礎上，進一步提高對自華進口的電動汽車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產、半導體以及鋼鋁、港口起重機、個人防護裝備等產品的加徵關稅。「中方堅決反對並嚴正交涉。」

商務部表示，世貿組織早已裁決301關稅違反世貿組織規則。美方非但不予以糾正，反而一意孤行，一錯再錯。

商務部指出，美方提高301關稅違背拜登總統「不尋求打壓遏制中國發展」「不尋求與中國脫鈎斷鏈」的承諾，也不符合兩國元首達成的共識精神，這將嚴重影響雙邊合作氛圍。

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