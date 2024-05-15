快訊／打詐將列重點施政項目　賴清德：堅定保障民眾財產

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨準總統賴清德今（15日）在中常會表示，未來新政府會持續投入資源、堅定打擊詐騙，強化社會安全，以維護社會治安、和保障民眾辛苦獲得的財產，大家一起努力，這是未來施政的重點。

▲賴清德今天說明打詐將列為未來施政重點項目。（資料照／記者林敬旻攝）

據轉述，賴清德今天在中常會談及，行政院院會近日通過「打詐四法」的草案，將會以最快的速度交由立院審議，新的打詐法案透過加重刑責、來嚇阻犯罪，並因應新型態的犯罪手法，增加更多元的偵蒐工具，來協助檢警調等單位，共同打擊詐騙，保障國人的財產安全。

賴清德說明，同時，金管會近期也陸續協調各大金融業者，研議針對第三方支付和查核，加入更多風險管控措施。政府對詐騙的態度一向採取零容忍，打擊詐騙一直是我最關切的議題之一，也是全體國人的關注事項。

賴清德表示，未來新政府會持續投入資源、堅定打擊詐騙，強化社會安全，以維護社會治安、和保障民眾辛苦獲得的財產，大家一起努力，這是未來施政的重點。

此外，與會者轉述，賴清德也在會中分享過去擔任立委時，也曾接過詐騙受害者的陳情案，金額非常高，高達新台幣8000萬元，顯示打詐一直都是國人非常關注的重點事項。他提醒，大家不要小看詐騙，不要覺得自己一定不會被騙，那是還沒有遇到，之前擁有相當社會歷練的經濟部前部長尹啟銘也曾被騙，顯示任何人都可能在一時情急之下受騙。

擔任立委職務的中常委王定宇則談及，最近接獲新型態詐騙案的陳情案，有詐團唆使被害者跟財務公司借錢，並拿房子去抵押，但就算最終警方破獲詐騙案，借來的錢已經被詐團拿走，最後房產也拿不回來，提醒列席的行政院副院長鄭文燦，行政部門在這部分要有更多作為。