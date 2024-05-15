　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／打詐將列重點施政項目　賴清德：堅定保障民眾財產

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨準總統賴清德今（15日）在中常會表示，未來新政府會持續投入資源、堅定打擊詐騙，強化社會安全，以維護社會治安、和保障民眾辛苦獲得的財產，大家一起努力，這是未來施政的重點。

▲賴清德宴請黨籍立委。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德今天說明打詐將列為未來施政重點項目。（資料照／記者林敬旻攝）

據轉述，賴清德今天在中常會談及，行政院院會近日通過「打詐四法」的草案，將會以最快的速度交由立院審議，新的打詐法案透過加重刑責、來嚇阻犯罪，並因應新型態的犯罪手法，增加更多元的偵蒐工具，來協助檢警調等單位，共同打擊詐騙，保障國人的財產安全。

賴清德說明，同時，金管會近期也陸續協調各大金融業者，研議針對第三方支付和查核，加入更多風險管控措施。政府對詐騙的態度一向採取零容忍，打擊詐騙一直是我最關切的議題之一，也是全體國人的關注事項。

賴清德表示，未來新政府會持續投入資源、堅定打擊詐騙，強化社會安全，以維護社會治安、和保障民眾辛苦獲得的財產，大家一起努力，這是未來施政的重點。

此外，與會者轉述，賴清德也在會中分享過去擔任立委時，也曾接過詐騙受害者的陳情案，金額非常高，高達新台幣8000萬元，顯示打詐一直都是國人非常關注的重點事項。他提醒，大家不要小看詐騙，不要覺得自己一定不會被騙，那是還沒有遇到，之前擁有相當社會歷練的經濟部前部長尹啟銘也曾被騙，顯示任何人都可能在一時情急之下受騙。

擔任立委職務的中常委王定宇則談及，最近接獲新型態詐騙案的陳情案，有詐團唆使被害者跟財務公司借錢，並拿房子去抵押，但就算最終警方破獲詐騙案，借來的錢已經被詐團拿走，最後房產也拿不回來，提醒列席的行政院副院長鄭文燦，行政部門在這部分要有更多作為。

ET快訊
快訊／「金玟池」掰了！　政大景觀池命名第一名從缺
林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光
北市警包庇賭色15年　業者每月進貢數十萬！
快訊／狼校長性侵4女童　重判15年8月
洲美嚴重車禍　恐怖瞬間曝！
欠費10億！　79萬輛車不繳汽燃費
快訊／統一獅又有壞消息　林靖凱本季報銷
快訊／高雄警淪賭博網站代理商！　2大過免職汰除

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文執政立下「兩大障礙」　黃暐瀚預言：藍營這些沒改將繼續在野

拜會麻生太郎秀Cosplay索隆照片　蔣萬安邀出席2025雙北世壯運

朱立倫是否出席520就職？　李彥秀：看執政黨是否拿出善意

馬英九體檢遭跟拍　蕭旭岑嚴厲譴責：為未來人身安全感到憂心

蘇貞昌：民進黨對中國從無惡意！ 始終保持善意開放

林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光

北市議會成立「台智光」調查小組　柯文哲任內3大案爭議全專案調查

徐巧芯穿哈利波特法袍質詢「魔法部長」　綠委：史萊哲林常霸凌同學

邀劉柏君分享體育外交　賴清德讚「做了我達不到的事」

吳澤成出新書解密工程推動經驗　談卸任後：可以回宜蘭休息了

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

寶寶出生2周驟逝...　猩猩媽緊抱孩3個月

Toyz入獄倒數！蹦闆義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

蔡英文執政立下「兩大障礙」　黃暐瀚預言：藍營這些沒改將繼續在野

拜會麻生太郎秀Cosplay索隆照片　蔣萬安邀出席2025雙北世壯運

朱立倫是否出席520就職？　李彥秀：看執政黨是否拿出善意

馬英九體檢遭跟拍　蕭旭岑嚴厲譴責：為未來人身安全感到憂心

蘇貞昌：民進黨對中國從無惡意！ 始終保持善意開放

林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光

北市議會成立「台智光」調查小組　柯文哲任內3大案爭議全專案調查

徐巧芯穿哈利波特法袍質詢「魔法部長」　綠委：史萊哲林常霸凌同學

邀劉柏君分享體育外交　賴清德讚「做了我達不到的事」

吳澤成出新書解密工程推動經驗　談卸任後：可以回宜蘭休息了

差3000元「就是不買冷暖空調」　他喊好蠢！一票人曝心聲

桃園觀旅局攜手新加坡具影響力旅行業協會　簽署MOU共推智慧永續觀光

東高雄2日遊推薦！千坪「懶人露營區」看星星　擂茶焢窯推爆

洪總談球隊守備失誤　紀慶然扭到腳要下二軍

媽媽來了！白柴車上「飛機耳+瞇瞇眼」興奮迎接　萌到像小白羊

第一次上摩鐵怕痛！「曖昧男3小時」驚呆她　全場驚：贏很多男人

土藏造型街邊店！藏壽司插旗台中沙鹿　在地人想吃不用跑市區

蔡英文執政立下「兩大障礙」　黃暐瀚預言：藍營這些沒改將繼續在野

高薪又過勞！南韓政府曝「醫師平均年薪3億韓元」　觸怒醫界

在飲料偷加「嘉明」！變態男看女同事喝下超興奮　公司：多人受害

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

徐巧芯提案「提升吸毒、詐騙、酒駕再犯率」藍連署相挺　眾綠委嚇壞

陸將懲戒台灣5名嘴　王義川反酸國台辦「該反省」

快訊／陸懲戒台灣5名嘴！　于北辰回應了

快訊／「台灣5名嘴」遭陸懲戒！　「頭號戰犯」黃世聰回應了

嗨喊「光榮的制裁」　李正皓建議國台辦制裁這2人

「台灣5名嘴」被陸列黑名單！家屬連坐　黃瓊慧連喊3字

自稱「林北」引發藍營砲轟　吳釗燮稱來自鄉下：鄉下人自稱都是這樣

最新政黨民調出爐　國民黨、民眾黨皆不到2成「藍白合」都贏不了綠

林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光

徐巧芯揚言開告「網友跟騷」　許淑華：律師費我出

四叉貓拿到徐巧芯家門前路權　「粗估整天100人」

快訊／道交條例修正案三讀過關　未戴安全帽等5微罪開放民眾檢舉

綠委會議發言被徐巧芯多次插嘴　火氣大質詢前就互相「問候爸媽」

快訊／檢察官出入「88會館」受無償招待　監院糾正法務部、新北地檢

更多熱門

相關新聞

即／高雄劣警當賭博網站代理商　法院裁定羈押

即／高雄劣警當賭博網站代理商　法院裁定羈押

高雄林園分局洪姓員警涉嫌勾結詐騙集團，又被查出是賭博網站代理商，昨（14日）遭雲林地檢署帶回偵辦，訊後檢察官認定洪員涉犯聚眾賭博、加重詐欺等5罪嫌，向法院聲請羈押。今（15日）雲林地方法院召開羈押庭，法官認為洪有串供逃亡之虞，裁定羈押。

Skoda新世代輕旅Scala上市

Skoda新世代輕旅Scala上市

30年最大暴動！這國宣布宵禁關閉機場

30年最大暴動！這國宣布宵禁關閉機場

高雄警是賭博網站代理商！涉勾結詐團遭聲押

高雄警是賭博網站代理商！涉勾結詐團遭聲押

富邦金股東會補選獨董　延攬前金管會檢查局長王儷娟接任

富邦金股東會補選獨董　延攬前金管會檢查局長王儷娟接任

關鍵字：

詐騙打詐四法金管會政府安全

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布嚴懲劉寶傑等5名台灣名嘴

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

摩鐵雙屍！中和櫃姐「沒結過婚」獨養2子女　生父曝光

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

Toyz蹲牢前認了「要瘋狂愛愛」！

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止

新北2寶媽起底　悶殺前拍下子女熟睡照

Toyz爆「被篠崎泫綠了又復合」：愛她愛到不行！

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽見兒女照片放聲大哭

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

Toyz爆「真的急了」入獄前想娶篠崎泫

騎車下班遇死劫！26歲女牙醫慘遭公車輾斃

更多

最夯影音

更多

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面