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30年最大暴動！法屬新喀里多尼亞宣布宵禁　關閉機場航班停飛

▲▼ 法屬太平洋群島新喀里多尼亞爆發30多年來最大規模騷亂。（圖／路透）

▲法屬太平洋群島新喀里多尼亞爆發30多年來最大規模騷亂。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

法屬太平洋群島新喀里多尼亞（New Caledonia）爆發30多年來最大規模騷亂，政府下令實施宵禁措施、關閉主要機場，當局15日證實至今已有130多人遭逮捕。此前，法國正在討論一項擴大當地地方選舉選民資格的法案，但引起反對派不滿。

法廣、法新社等報導，法屬新喀里多尼亞反對改革的示威抗議活動13日晚間演變成暴力衝突，車輛被放火焚燒、商家遭到洗劫，就連學校也遭殃，爆發自1980年代以來最嚴重的騷亂。政府則是部署強大安全部隊作為回應，祭出宵禁、禁止公眾集會，並關閉主要機場。

▲▼ 法屬太平洋群島新喀里多尼亞爆發30多年來最大規模騷亂。（圖／路透）

▲多輛汽車被放火焚燒。（圖／路透）

法國駐新喀里多尼亞高級專員公署15日凌晨透過聲明表示，警方至今已逮捕130多人，拘留數十名暴動者，這些人都將被送上法庭，目前嚴重的公共騷亂仍在持續中，譴責大規模洗劫、縱火事件，在直到進一步通知之前，學校會繼續停課，主要機場的商業航班停飛。

▲▼ 法屬太平洋群島新喀里多尼亞爆發30多年來最大規模騷亂。（圖／路透）

▲在直到進一步通知之前，學校會繼續停課，主要機場的商業航班停飛。（圖／路透）

新喀里多尼亞位於澳洲和斐濟之間，之前是法國殖民地，在1998年簽署努美阿協議（Noumea Accord）之後，當地人民擁有更多政治權力，先前辦過3次獨立公投，最終都選擇留在法國。但與此同時，新喀里多尼亞選舉人名單自1998年以來都沒有更新，意味著過去25年間移居至當地的人口都無權利參與當地選舉，約每5人就有1人無投票權。

法國國民議會為此討論一項改革法案，增加當地選舉有資格投票的人數，但這引發批評人士的擔憂，認為這可能會使原住民邊緣化。經過長時間的辯論，國民議會最終以351票對153票通過這項改革。隨後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲各方保持冷靜，明確譴責所有這些暴力。

▼爆發騷亂之後，當局15日證實至今已有130多人遭逮捕。（圖／路透）

▲▼ 法屬太平洋群島新喀里多尼亞爆發30多年來最大規模騷亂。（圖／路透）

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