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觀光客「喜歡在電車上聊天」　惹怒日本人：是一種霸凌

▲▼日本電車,地鐵,東京,JR,上班族。（示意圖／實習記者袁茵攝）

▲日本電車。（示意圖／資料照）

 記者施怡妏／綜合報導

日本是台灣人最喜歡旅遊的國家，由於日本地鐵方便，不少人都選擇自由行，粉專「日本省錢小站」就指出，很多觀光客搭電車時喜歡聊天，這對日本人來說是種「霸凌」，平常上班通勤已經壓力很大了，還要聽到很多外國人的噪音，壓力更大，因此常看到日本人跟外國人在電車上發生衝突。

「外國人在電車上說話，其實也算是對日本人的一種霸凌！」粉專「日本省錢小站」發文，日本某雜誌採訪日本知名觀光地的當地居民，發現他們對於外國遊客，「在電車上聊天的行為」很不滿。

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當地居民抱怨，平常上班搭車通勤壓力很大，耳邊又充斥著各種語言的噪音，「而且又完全聽不懂對方在說什麼的話」，導致原本憂鬱的心情更憂鬱，日積月累下也漸漸感到壓力；當地居民希望日本政府可以多多宣導電車禮儀，「不然可能會讓日本人更討厭外國人」。

其實不只觀光地，在大都市的公車、電車也是，「日本人真的很不喜歡別人在電車上說話」，粉專特派員坦言，常看到日本人嫌外國人講話很吵，在電車上吵架，甚至還大打出手；雖然沒有規定搭電車禁止聊天，但對於日本人來說，電車應該是個安靜的地方，提醒大家聊天時記得降低音量。

貼文掀起網友熱論，「日本人真的很大壓力」、「因為音量大覺得很吵可以體會，因為聽不懂而心情Blue就有點理解不能了」、「可是他們出國就會在電車大聲說話」、「電車上有的日本人其實也很吵」、「有遇過日本人以為觀光客不懂日語，然後四處打量觀光客外觀」、「在台灣坐車也很討厭有人講話超大聲」。

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