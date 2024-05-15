天氣3階段變化！明晨再一波低溫探14度　下周二全台有雨

▲氣象署指出，周四東北季風增強，早晚偏涼，清晨低溫下探14度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（15日）東北季風減弱，但早晚仍偏涼，中央氣象署預報員林秉煜指出，未來1周天氣3階段變化，明天清晨因東北季風增強，溫度會比今天14度再低一點，周五到下周一水氣稍增，東半部及西半部山區降雨逐漸變廣，下周二鋒面接近加上西南風帶來水氣，各地降雨機率偏高，天氣變得不穩定。

林秉煜說，從衛星雲圖來看目前台灣附近雲量偏少，過去幾天影響鋒面已來到日本南方海面，今天東北季風減弱，溫度28至30度 但日夜溫差大，今晚到明天因北邊東北季風逐漸增強，帶來乾空氣，影響最明顯在今天深夜到明天清晨，水氣在基隆北岸跟東北部比較多，有局部零星降雨，但範圍不廣且下雨時間不長。

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▲今、明天降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，林秉煜表示，今、明兩天下雨範圍比較零星，主要在山區午後雷陣雨， 今晚到明晨基隆北海岸跟東北部地區下雨比較零星。周五到周日降雨範圍比起今明兩天更廣一點，主要迎風面東半部比較容易下雨，西半部山區午後雷陣雨範圍也廣一些。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林秉煜提到，周六、周日要觀察南邊水氣是否影響中南部、澎湖及金門天氣，氣象署會密切觀察，下周一東部降雨比較明顯，西半部則在接近平地的部分，降雨範圍比周六、周日更廣。下周二開始水氣增多，可能有鋒面逐漸接近或西南風影響，各地天氣不穩定，容易有局部陣雨。

溫度方面，林秉煜表示，今天東北季風減弱但輻射冷卻影響，清晨溫度偏低在14、15度左右，明天清晨溫度受到東北季風影響，溫度會比今天清晨再低一點。周五東北季風減弱，到周日溫度逐步回升，各地高溫30度至32度、低溫20度以上。

▲未來一周溫度趨勢（圖／氣象署提供）

他提醒，今、明兩天早晚仍偏涼，民眾適時添加衣物，而今晚到明天台灣附近及離島要留意東北季風帶來較強陣風，而下周二開始鋒面逐漸接近，天氣將轉為不穩定，會持續觀察。

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