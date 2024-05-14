明後天「早晚溫差10度」　周五回暖飆30度好天氣到周日

▲氣象署表示，到周四前受東北季風影響，白天回溫到29度，但早晚偏涼，清晨18、19度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

涼爽天氣逐漸回暖，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，周四前仍有東北季風影響，明、後天的晚上跟清晨偏涼，北部低溫在18度左右，但白天太陽加熱快，溫度回升到29度，周五東北季風減弱且水氣少，溫度上看30度，晴朗天氣持續到周日，但下周一開始水氣影響，將轉為不穩的天氣型態。

黃恩鴻說，周四前都有東北季風影響，明後天比較不穩定，周四因東北季風增強，日夜溫差大，北部、宜蘭清晨低溫18至19度，其他地區20至23度，都是滿涼的，局部地區因輻射冷卻會更低一點，白天因太陽加熱，北部、東半部溫度回到27至29度，中南部29至31度。

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▲未來一周氣溫變化趨勢。（圖／氣象署提供）

他還說，周五東北季風減弱，環境轉為吹偏東風比較溫暖，溫度回升且水氣少，各地多雲到晴，高溫上看到30度，暖熱晴朗天氣持續到周日，下周一開始變化大，南邊華南有水氣移入，環境變得不穩定，是否降雨還要觀察。

降雨方面，黃恩鴻表示，周四東北季風增強但水氣少，今天開始雨勢趨緩，明、後天各地都是多雲到晴，僅有局部短暫雷陣雨，周四午後山區有短暫雷陣雨。周五到周日，降水更少，東半部及西半部午後山區有局部短暫陣雨，天氣較單純。

▲未來一周降雨預測示意圖。（圖／氣象署提供）