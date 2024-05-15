今晨14.5℃！　把握好天氣「雨區擴大」時間曝

▲下周水氣增多。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

把握好天氣！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在基隆市七堵的14.5度。氣象署預報員張竣堯表示，下周一、下周二水氣較多。

張竣堯接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風減弱，清晨仍較涼，白天起較回溫，北部、東半部高溫27-29度，中南部30-31度，僅東部、東南部、東北部山區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



張竣堯說，周四東北季風增強，水氣較少，各地多雲到晴，東半部有零星短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，入夜到周五清晨預估北部低溫約17-19度，局部地區會再更涼一些，其他地區20-23度。

張竣堯表示，周五東北季風減弱，到周日水氣偏乾，東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨；下周一、下周二水氣較多，東半部有局部短暫陣雨，北部、南部有零星短暫陣雨，中部多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

至於最近是否可能有颱風發展，張竣堯分析，現況菲律賓東方海面有些雲簇發展，但目前只有美國模式有反映未來發展訊號，其他家模式沒那麼明顯，建議再觀察。

▼▼完整版｜再冷2天 北部早晚低溫16~18度 周五~周日各地溫度回升多雲到晴▼▼