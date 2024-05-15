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社會 社會焦點 保障人權

2寶媽悶殺兒女今相驗　2姊弟乾媽到場哽咽...閨蜜拎行李箱現身

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

36歲蘇姓母親用枕頭悶殺9歲女兒與6歲兒子，蘇女昨到案後精神不濟，今（15）日上午7時許，蘇女已回神偵訊。今早於板橋殯儀館相驗屍體，2姊弟乾媽、蘇女閨蜜均到場，檢察官抵達後，將釐清是否有外傷、預謀下毒等跡象。

▲▼2姊弟相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

▲2姊弟遭生母枕頭悶殺，2姊弟的乾媽(右1)今到板橋殯儀館陪同相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

蘇女12日晚間11時許帶著9歲女兒、6歲兒子前往新北市中和區一間汽車旅館，她幫2名孩子請假之後，曾向閨蜜訴苦；閨蜜13日與丈夫一起前往汽車旅館探視，當時孩子們都很正常，但蘇女言詞上有些怪怪的，她不放心，14日下午1時再度前往探視，竟發現2名孩子已經死亡。

▲▼2姊弟相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

▲檢察官抵達板橋殯儀館。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，蘇女未婚，獨自扶養2名孩子，原本在百貨公司擔任銷售員，但今年2月時因為奶奶罹癌，她在家人的請求下辭職回家照顧奶奶。

▲▼2姊弟相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼蘇女閨蜜徐女也前往板橋殯儀館，並帶著一個行李箱快速進入。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼2姊弟相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

今早檢方到板橋殯儀館相驗屍體，2姊弟乾媽也到場，用手遮住臉進入殯儀館，媒體追問時她一度哽咽，另外，檢察官與蘇女閨蜜隨後也抵達，閨蜜帶著棒球帽、壓低帽緣，並帶著一個行李箱快速進入（經查為蘇女所有）。

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