不是打雷！一早「天空轟隆隆」嚇醒新北人　大票秒笑：菜逼八

▲520預演。（圖／翻攝國防部發言人臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

今（15）日一早，不少人被轟隆隆的聲音吵醒！有北部網友上午7點半左右發文，聽到新北上空有很大聲的戰鬥機聲音，忍不住高呼好帥。許多人也有聽到，紛紛留言，「在中和，轟超大聲，以為要掉下來」、「新店，超大聲」。還有人藏不住哀怨，「直接嚇醒欸」、「貓都嚇到了」，話題掀起議論。

有網友在PTT的Gossiping問卦，「新北上空有戰鬥機？」說他聽到新北上空傳出很大聲的戰鬥機聲音，「好帥！是為了520總統就職在演練嗎？有沒有人看到實體在空中飛的樣子？」另一名新店網友則說，感覺戰鬥機不只一架，至少兩架以上。

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看到貼文後，許多網友也紛紛回報，「永和真的爆大聲」、「在永和+1，還以為陽台看一看要射下來了」、「中正區滿滿的飛機呼嘯而過」、「士林北投也有」、「苗栗看到5+5」、「中壢這邊也有聽到。」還有不少人直呼被嚇到，「七點就被吵醒了」、「真的嚇醒，先以為地鳴，後來以為打雷」、「聲音超可怕，直接嚇醒以為要被轟炸了。」

也有網友表示，「520就職演練，沒事兒」、「這幾天都在演練」、「這聲音已經是新竹北區的背景音了」、「前幾天才問過，演練」、「哪來的假北部人？每年國慶預演沒看過？」「每次520就職或國慶演練都有這種菜逼八文」、「每年國慶都有，假台北人嗎？」

520總統、副總統就職典禮國軍空中操演規劃分三階段，9、10日上午6點至6點半是航線空勘；13日上午6點至7點半為半兵力訓練；15、17日上午6點至7點半，以及19日下午1點15分至4點半進行全兵力訓練。