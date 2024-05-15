檢察官開庭中突脫袍走人　審判長驚呆「蛤」舉法條下令他穿回去

▲開庭時間過了上班時間，台東檢察官當庭脫袍想「下班走人」，審判長傻眼。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州、劉昌松／台東報導

台東地方法院今年4月10日審理一場洗錢案件時，審理過程中其中一名檢察官羅佾德在中午12點15分時突然脫下法袍，以「等一下還有事」為由準備離開法庭，被審判長制止後雙方發生爭執，消息一出引發法界譁然。對此，台東地檢署表示15日會啟動相關調查，當事人羅佾德也針對此事發布聲明。

台東地方法院4月10日審理一場洗錢案件，由於案件證人及被告均為外籍人士，東院遂從新北市、台北市委任2名通譯到場協助，然而庭訊到中午12點15分時，檢察官羅佾德卻突然脫下法袍，以「現在中午12點多了，我等一下還有事」、「12點之後檢察官是沒有義務繼續開庭的」為由準備離開。

▲台東地方法院審理案情，檢察官一句「等下有事」脫袍準備走人。（圖／記者楊漢聲攝）

審判長聽了羅佾德的說詞後當場傻眼「蛤」了一聲，接著馬上制止羅佾德離開並下令把法袍穿回，更詢問羅佾德12點就可以離開的依據在哪裡。羅佾德隨即拿出「高檢署及所屬各級檢察官勤務管理要點」及「台東地檢署彈性上班實施要點」為依據，還強調必須服從要點中規定的上班時間跟休息時間。

針對羅佾德的觀點，審判長反提《法院組織法》，表示依據法律位階而言，《法院組織法》高於羅佾德提出的行政規則，認為上述2的要點無法拘束法院的開庭時間，然而羅佾德仍存有疑義，當場打電話給台東地檢署主任檢察官廖榮寬，抱怨自己超時工時等，不過最終仍同意將這次審理庭蒞完。

羅佾德事後以有必要確定與核對4月10日審理時的筆錄記載內容、錄音與錄影是否一致，且確認審判長的訴訟指揮是否有影響當事人權益，向法院聲請交付錄音、錄影內容。合議庭審理羅佾德的請求後，裁定羅佾德應在5月28日前與書記官聯繫，以接受指定時間及地點，聽取該案法庭錄音內容，其他聲請則駁回。

事件曝光後引發法界譁然，台東地檢署主任檢察官廖榮寬14日表示，針對此事將於明日啟動相關調查。羅佾德14日晚間也發布聲明統一說明此事，除了詳細描述當天開庭的過程外，道歉自己確實有理或表達不夠好的地方，造成大家的困擾十分抱歉，也感嘆過勞司法的形成，有時候真的不只是因為案量的關係。

▲羅佾德事後聲請交付該庭當天的錄音、錄影內容。（示意圖／記者周宸亘攝）

羅佾德聲明全文：

感謝各方朋友的關心，因應許多訊息與電話，想說統一用文字表示一下事件脈絡

一、當天檢辯雙方交互詰問大概早上10點多就結束了，邱審判長在續行訊問時，要求菲籍證人交出手機，並檢閱證人與被告的對話紀錄。



二、因為對話紀錄是外文，所以審判長直接走下法台，站在證人與通譯身旁滑證人的手機，並一邊指示翻譯內容。



三、事前事中沒有讓檢察官、辯護人針對這個突發的訴訟指揮表示意見，而且審判長一滑手機就是一個多小時。



四、期間檢察官有起稱：請求審判長先將手機採證完畢後再另定期日，但審判長仍然繼續滑手機。



五、將近中午12點時。審判長才將手機交給在庭的法官助理採證。



六、當天中午檢察官是要去看醫生，而且下午仍有庭期要蒞庭，所以才請求准許離開法庭或另訂當天下午1點30分，讓書記官、證人、被告以及陪席法官們都可以休息一下再接續審理，卻遭到審判長的咆哮斥責。



七、下庭後時間約中午12點50，回到地檢署辦公室也差不多下午1點00了，飯還沒吃，醫生也沒看成，等等2點又要準備下午的蒞庭公務。



其他的大致上如同裁定上的各種附件。整個過程中，我有很多地方的處理或表達不夠好，造成大家的困擾，深感抱歉。羅佾德檢察官會再努力學習。但過勞司法的形成，有時候真的不只是因為案量的關係。