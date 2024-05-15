獨／小姊弟睡夢中遭悶殺　母閨蜜到訪驚見「屍身發紫」急報案

記者戴上容／新北報導

新北市中和區摩鐵14日爆小姊弟被蘇姓媽媽悶死，蘇女昨到案後精神不繼，今天上午7時許，蘇女已回神接受偵訊。據了解，蘇女2月時離職櫃姐工作照顧奶奶，壓力很大，母親節（12日）和家人起爭執，所以到摩鐵想換個環境，14日用枕頭悶殺2孩後，原本也想自我了斷，卻因悶殺2孩耗盡體力、精神恍惚呆坐原地，閨蜜正巧這時到摩鐵探訪，見到2孩屍身已經發紫趕緊報案。

▲蘇女一家三口幸福模樣已成追憶 。（圖／翻攝自蘇女臉書）

據了解，蘇女曾在百貨公司擔任櫃姐，從未結過婚，2兒女的生父不同，她的臉書時常貼出跟小孩的日常，懷疑是經濟壓力過大，導致蘇女想不開而殺害小孩。

今年2月起，蘇女辭掉工作專心照顧臥床罹癌的奶奶，身心、經濟壓力讓她瀕臨崩潰。母親節（12日）當天，蘇女又和家人起爭執，因此帶著2個孩子到中和某摩鐵想換個環境，閨蜜於13日有到摩鐵探訪，當時蘇女有些異樣。14日下午1時許，閨蜜再次上門，驚見2個小孩已被蘇女悶殺，且「屍身發紫」，趕緊報案。

蘇女遭逮時，雙手因為被孩子掙扎而有抓傷。據悉，蘇女趁著孩子睡覺時用枕頭悶殺，原本也打算要自我了斷，但因體力耗盡、精神恍惚，因此呆坐原地。

▲中和某汽車旅館，36歲媽吸毒，枕頭悶殺小姊弟。（圖／記者陳以昇翻攝）

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