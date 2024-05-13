超扯！國道Lexus「剩輪框」狂開31公里　玩命阿伯：覺得沒問題

記者唐詠絮、閔文昱／彰化報導

有民眾9日深夜10點多在國道一號台中豐原路段，發現一台Lexus的右後輪「只剩輪框」，然而車上駕駛卻繼續行駛，似乎沒有停車呼叫救援打算，讓他嚇得趕緊報警。對此，警方表示，該車駕駛稱在中、北部爆胎，隨後至少開了31公里，一直到南向彰化路段才被員警攔截，警方隨後通報派遣拖救車予以移置下高速公路，並予以留下資料事後查證舉發。

▲國道一輛Lexus「只剩輪框」還繼續行駛，被警方攔停。（圖／國道警方提供，下同）

國道警方表示，9日晚間10點至11點接獲民眾通報，一輛Lexus行駛於國道一號台中豐原168公里處，被發現右後輪的輪胎消失，只剩下輪框，然而該車輛卻繼續行駛。對此，警方也在南向彰化路段攔到該車，並通報派遣拖救車予以移置下高速公路，同時留下資料事後查證舉發。

經了解，Lexus駕駛為58歲楊男，他表示車輛在中部爆胎，認為可以繼續開、沒有問題，所以才繼續開，直到在彰化系統 199避車彎被攔截，至少開了31公里。

警方提醒，用路人沒有輪胎皮的狀況下行駛，不但容易失控，也容易導致車輛損毀更嚴重，發生類似情形，最好要立刻往安全處所停靠，撥打1968進行救援。

車行技師吳柏源也指出，破輪會導致汽車ABS（防鎖死煞車系統）、尋跡防滑、胎壓偵測器等發出警告，此時即時停車補胎，或是找拖吊車處理，費用約幾百到幾千元，但若繼續行駛但導致輪框受損，甚至後保險桿、內龜版等因為撞擊毀損，可能就上升到幾萬甚至幾十萬，損失更大。

根據道路交通管理處罰條例第30-1條，汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人新台幣1000元以上6000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。