日本25歲「酒店女帝」遭恩客刺殺！陪酒妹翻身　傳奇一生曝光

▲平澤俊乃遭兇手騷擾3年多，8日在自家樓下遭到刺殺。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

日本一名經營酒吧的25歲女子平澤俊乃8日凌晨3時在自家公寓前遭51歲跟蹤狂和久井學埋伏砍殺，她身中數十刀慘死。然而被害人年紀輕輕就闖蕩出一片天，不但曾在多間酒店陪酒，甚至自己開了一間Girl's Bar。案發後兇嫌父親則指出，兒子與被害人曾交往，是因為金錢問題埋下殺機，但根據警方調查，兩人不但從未交往，兇手更多次因跟蹤被害人，被下達禁止靠近的保護令。

根據《集英社》報導，兇嫌父親事後直指被害人假意與兒子以結婚為前提交往，害得兒子變賣愛車，並提供平澤俊乃上千萬資金開店，怎知事後卻被甩，兒子只是為了拿回屬於自己的錢，才會痛下殺手。但是根據警方調查，兩人不但沒有交往過，兇手早在3年前就因為跟蹤被警察警告，甚至2022年還被逮，最後則因被害人聲請保護令而無法靠近。

25歲被害女子的友人A也出面替好友澄清，她透露，平澤俊乃生前多次表示遭到兇手跟蹤與騷擾。有一次兩人相約吃飯，過程中平澤卻突然收到兇手傳來的多則長文簡訊，直言自己遇到可怕的客人。

平澤俊乃2023年初也曾打電話向她訴苦表示，自己遭到客人跟蹤，對象就是之前一直傳騷擾訊息的和久井學。男方不但訊息轟炸，還找到她家，經常在住家樓下埋伏，嚇得被害人不敢外出買飯。

被害人報警後，和久井學照樣無視警方的警告，甚至還假冒外送員，跑到被害人家門口的玄關堵人，並且多次對她下達「殺人預告」。而她也因為飽受跟蹤狂騷擾，痛苦不已，更曾在Instagram自爆，一次吃了10顆鎮定藥物。

她表示，被害人來自新潟縣，18歲就離開家鄉，到名古屋的酒店當坐檯小姐，工作3個月後，便跑到東京，在銀座的酒店陪酒，不服輸的她不久後就成為店內頭牌，工作能力有目共睹。平澤俊乃到銀座工作後，也認識了一名男同事，兩人多年前結婚，不過目前已經離婚。

平澤俊乃2021年12月離開銀座酒店，開了一間屬於自己的Girl's Bar。Girl's Bar屬於日本特有文化，介於酒店與酒吧之間，坐檯小姐需要陪客人聊天喝酒，但是客人不能觸摸女方身體，但平澤的Girl's Bar沒多久就因疫情黯然收場。