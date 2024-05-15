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寶貝女兒睽違2個月現身！金正恩攜金主愛剪綵新市鎮　民眾嗨喊萬歲

▲▼金正恩14日帶著女兒金主愛參加平壤前衛街道竣工剪綵。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩14日帶著女兒金主愛參加平壤前衛街道竣工剪綵。（圖／翻攝自朝中社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）自從2021年1月提出5年內在首都平壤興建5萬戶新式住宅的計畫後，便陸續完工松花街道、和盛地區等重要住宅園區，該國最高領導人金正恩昨（14）日更是帶著女兒金主愛前往平壤西北部的前衛街道參加竣工儀式剪綵，其中金主愛更是睽違2個月再度現身鏡頭前。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓朝鮮勞動黨將平壤西浦地區4100戶造鎮計畫列為三大建設事業的一環，因此從去年2月起便開始派駐白頭山英雄青年突擊隊、速度戰青年突擊隊等10萬名「青年自願者」前往現場投入建築工作，去年12月5日更在最高人民委員會常任委員會上決定更改行政區劃名稱，取名為「前衛街道」。

▲▼金正恩14日帶著女兒金主愛參加平壤前衛街道竣工剪綵。（圖／翻攝自朝中社）

▲▼金正恩14日帶著女兒金主愛參加平壤前衛街道竣工剪綵。（圖／翻攝自朝中社）

前衛街道原是位於平壤直轄市西浦地區前衛1洞、2洞，範圍包括平壤三代革命展示館前十字路口至三峰橋，未來將成為鎮守平壤北端主要道路的新市鎮。西浦地區位於平壤西北側，附近有祖國解放戰爭參戰烈士陵，在政治與經濟層面上較偏離市中心。隨著當局在此處完成大規模造鎮計畫、供應新式住宅，反映高層挽回民心的意圖。

報導指出，金正恩帶著女兒金主愛14日晚間前往平壤前衛街道參加竣工儀式，並負責剪綵，當播放歡迎歌曲時，現場響起民眾呼喊「萬歲」的喊聲。金正恩感謝參與建設的青年勞工，「青年大軍們忠實回應祖國的呼喊，並且為了回饋社會群體，而投入未來犧牲奉獻，確立了社會主義強國建設偉業邁向勝利的道路。」

▲▼金正恩14日帶著女兒金主愛參加平壤前衛街道竣工剪綵。（圖／翻攝自朝中社）

▲▼西浦地區前衛街道位於平壤市西北郊。（圖／翻攝自朝中社）

▲▼金正恩14日帶著女兒金主愛參加平壤前衛街道竣工剪綵。（圖／翻攝自朝中社）

金正恩、金主愛參與剪綵儀式，並在現場觀賞了煙火大會和演唱會。據悉，此次是金主愛繼今年3月15日出席航空陸戰兵部隊（空降部隊）訓練指導和江東綜合溫室農場竣工儀式後，睽違2個月再度現身公開鏡頭。

南韓《韓聯社》指出，其實金主愛去年2月就曾現身西浦地區開工儀式，此次又參與了前衛街道的竣工儀式，因此可以說她的現身象徵著從頭到尾的建設事業。南韓統一研究院資深研究委員洪敏（音譯）分析，「女兒金主愛被視為未來世代的象徵，因此平壤當局可能是想讓金主愛的形象和青年階層作連結。」

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