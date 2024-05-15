南韓出現低緯度極光！　江原道拍到「絕美紫色夜空」

記者張寧倢／編譯

受到近21年來最強烈的「太陽風暴」影響，全球多地近日出現罕見的低緯度極光。不僅日本北海道目擊紫色極光，南韓國家天文機構也證實，12日凌晨在江原道多地拍攝到絕美的極光夜空。

▲南韓業餘天文學家12日凌晨在江原道拍攝到低緯度極光。（圖／翻攝自韓國天文研究院／용인어린이천문대 박정하）

根據韓民族日報報導，韓國天文研究院14日透露，業餘天文專家12日凌晨在江原道華川郡、鐵原郡等地接連成功拍攝到了極光。從拍攝畫面可見，接近地平線一側的夜空出現綠色極光，而較靠近天頂位置則有紫色極光。

報導解釋，極光以指南針指向的地球磁場的南北極為中心，呈環狀分布，如果太陽活動活躍，磁暴增強，極光的環就會向南北方向擴大，因此才有低緯度極光。其中，綠色和紅色的極光是氧原子發出的光，偶爾看到的紫色極光則是氮分子發出的光。

▲南韓江原道12日出現罕見的低緯度極光。（圖／翻攝自韓國天文研究院／용인어린이천문대 심형섭）

鐵原郡九里兒童天文台台長趙承賢（音）11日也曾拍攝到極光照片。他表示，在南韓發生的極光非常模糊，難以用肉眼清楚識別，因此以後製強化色感。

報導稱，這是自2003年10月以來，第一次發生如此強烈的G5級太陽風暴。南韓天文研究院指出，當年10月30日慶尚北道的普賢山天文台也曾捕捉到紅色極光。

天文研究院還稱，上周末發生的日冕物質拋射（CME）預計14日到達地球，因此可能再次發生地磁干擾。另外，太陽活動平均以11年為週期反覆強弱，預計到2025年太陽活動將達到頂點（太陽極大期）。