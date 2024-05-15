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社會 社會焦點 保障人權

被劈腿怒剃光頭　甜姐兒黃蛹酒店人生！籌大學材料費下海慘中兄弟招

記者李芸樺、實習記者簡品捷／台北報導

提到當初選擇酒店工作，不只是為了賺錢，更是為了減輕生活壓力和焦慮。北市娛樂公關經紀職業工會監事黃蛹，生於一個手足多的家庭，且父母離異，不想當伸手牌，讀大學的時候由朋友介紹，在服裝設計系的夜間部下課後到酒店上班，只為了湊上製作衣服的龐大開銷。

▲▼ 北市娛樂公關經紀職業工會監事黃蛹。（圖／《豈有此呂》）

▲北市娛樂公關經紀職業工會監事黃蛹，給人第一印象超酷帥。（圖／《豈有此呂》）

一開始的日式酒店工作有朋友和阿姨保護，黃蛹覺得不算危險且有人情味，但轉進台式酒店後，有個讓她印象深刻的恐怖經歷，在某一次被兄弟掛的客人框出去後就中招了，被他的小弟灌酒灌到斷片，再次醒來時竟和客人全裸躺在套房裡，讓她驚覺被硬來了，當時年紀輕輕受到不小驚嚇。

▲▼ 北市娛樂公關經紀職業工會監事黃蛹。（圖／《豈有此呂》）

▲黃蛹笑起來好甜，還有立體五官。（圖／《豈有此呂》）

原與好友約定，離開這個行業時要一起剃頭洗塵，跟一個階段告別，不過還沒離開就先遇到感情困擾，屢屢被劈腿，讓她開始懷疑自己「我不是好人嗎？」毅然決然馬上剃頭，落髮一刻她覺得真的放下了，之後她戴著假髮上班「就像演戲」，下班光頭素顏的自己最真實。

▲▼ 北市娛樂公關經紀職業工會監事黃蛹。（圖／《豈有此呂》）

▲看起來超有型的黃蛹其實剃光頭。（圖／《豈有此呂》）

經歷了酒店的風風雨雨後，黃蛹想做姊妹們的安全網，成立工會以及「台灣酒與妹仔的人文推廣協會」除了希望能夠去汙名化酒店業，也提供被欺負的姊妹們和解之外的選擇。想看更多黃蛹如戲的人生故事，以及酒店業的暗黑生態？請鎖定5月15日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 北市娛樂公關經紀職業工會監事黃蛹。（圖／《豈有此呂》）

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