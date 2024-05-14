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4星座傻妹「都被渣男騙」！太善良慘變獵物

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲在你的情史中，渣男人數就佔了一大半？（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

「愛情使人盲目」這句話是真的！有多少女孩因為太過投入，看不清對方的真面目而被花言巧語迷惑得團團轉，掉入虛假的情感陷阱，到頭來才發現原來愛情這麼傷。塔羅牌老師艾菲爾點名傻女孩「4星座」，不自覺地成為渣男的獵物，其中第1名更是因為太過善良、總是信任他人，忽略對方背後可能的不良動機，成為渣男玩玩的對象。

艾菲爾盤點「看不出渣男技倆」的4星座傻妹，請參考太陽、上升及金星星座：

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第4名：巨蟹座

愛情對於充滿情感的巨蟹座來說無比重要，你願意全心全意地奉獻自己，為了愛情不計代價。就是這股對愛的熱情，使你陷入盲目的境地，容易被花言巧語所蒙蔽，特別是當渣男出現時。他們擅於偽裝，表現得像是對你用情至深，讓你深信自己遇到真愛。事實上，他們只是在利用你的感情，把你當作達到自己目的的工具，他們不願意真正投入，只是利用你的善良與真誠，讓你陷入虛幻的愛情幻覺。

第3名：金牛座

金牛座就像一朵初開的花朵，對世界充滿好奇，卻未能完全了解它的狡詐與複雜。你那純潔的心靈，容易被人的外在風采和言語所蒙蔽，這也成為你的脆弱之處。渣男深知你的天真善良，因此會靠著光鮮亮麗的外表，以甜言蜜語和虛假的承諾編織一張看似美好的情網，將你緊緊困在其中。在他們的掌控下，你會沉迷於他們所創造的虛幻世界，等到最終醒悟時，才發現自己已深陷其中難以自拔。

牽手,情侶,夫妻,戀愛,逛街,外遇,婚外情,出軌,偷吃,十指緊扣（示意圖／CFP）

▲渣男的撩妹技倆讓妹子們無法自拔。（示意圖／視覺中國）

第2名：水瓶座

生活中充滿各種對事業與興趣的追求，忙碌於追求自己的目標和理想的水瓶座，可能會忽略了他人的感情需求，偶爾顯得有些冷漠，這樣的你，往往容易成為渣男的獵物。他們擅長包裝自己，用甜言蜜語為你灌輸一種被重視和理解的感覺，使你陶醉於其中。但實際上，他們的動機可能只是出於私利，利用你的善良與單純，控制你的情感以達到最終目的。

第1名：雙魚座

雙魚座是位浪漫至上的夢想家，總沉浸在愛情的甜蜜幻想中，對愛情有著盲目、近乎神聖的崇拜。你對人性的善良和美麗有著天真的信仰，總是願意採信他人的承諾，而忽略背後可能存在的不良動機。你的心靈純潔與慷慨使你成為渣男眼中的理想獵物，他們會利用你的善良與無私，以達到自己的私慾目的。也因為你內心對愛情的渴望，往往難以辨識對方的真正意圖，最後傷痕累累的都是自己。

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