新北珊瑚移植工作坊招募志工　5／17中午12時開放報名

▲新北珊瑚移植工作坊，限量招募25名志工。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度「卯澳灣珊瑚移植工作坊」課程即將開放報名囉！新北市政府與國立臺灣海洋大學攜手合作，於6月1日辦理1梯次珊瑚移植工作坊活動，在5月17日中午12時開放網路報名，限量招募25名志工，新北市漁業處歡迎對珊瑚有興趣的夥伴，一起參與「珊瑚移植工作坊」課程，協助移植與照顧珊瑚，一同為海洋永續作努力！

為讓新北市的海洋生態環境能夠永續發展，新北市漁業處與國立臺灣海洋大學海洋環境與生態研究所長識名信也教授共組珊瑚復育團隊，在新北市海洋資源復育園區推動珊瑚復育，至今已成功培育超過1843株珊瑚，並在卯澳灣周圍海域調查適合珊瑚移植的地點，根據當地的海水深度、海底地形地質、海底沈澱物量、海流情況以及藻類生長狀況等各項條件，已擇定3處珊瑚移植區，於今年持續進行珊瑚移植。

國立臺灣海洋大學珊瑚復育團隊表示，為復育海洋生物的天然棲地，今年度持續舉辦『珊瑚移植工作坊』，招募25名志工夥伴，把復育園區內從原先只有5-6公分逐漸成長至10-20公分的強健珊瑚苗，移植至卯澳灣海域內。考量移植工作需在水中作業，報名者需具備進階開放水域潛水員（含）以上程度證照、潛水使用過30支氣瓶（近半年內潛水使用過2支以上）、具備水中作業應變能力（可以理解手勢溝通）和擁有實際水中導航與水中操作器具經驗。本次課程全程免費，主辦單位會提供氣瓶1支、浮力背心(BCD)、調節器及配重，歡迎有興趣的民眾朋友共同來認識珊瑚、照料珊瑚、學習如何進行珊瑚移植。

新北漁業處長簡明雄表示，近年來持續推動海洋造林珊瑚復育，以海洋資源復育園區作成珊瑚復育基地，並爭取海洋委員會海洋保育署補助執行「新北市卯澳灣珊瑚移植計畫」，將復育後的珊瑚移植至卯澳灣的天然環境，打造東北角海域的珊瑚移植示範區，而除了珊瑚移植工作坊外，市府亦將於今年7月期間持續辦理「珊瑚小學堂」，歡迎有興趣的市民朋友一起到海洋資源復育園區認識珊瑚、學習珊瑚相關知識。

報名網址：https://pse.is/5xbsjg。