賴清德向國際喊話「絕不能重蹈俄烏覆轍」　也不在威權擴張下屈服

▲準總統賴清德以錄影方式參與哥本哈根民主峰會發表演說。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

準總統賴清德14日應「民主聯盟基金會」邀請，以錄影方式於第七屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）發表演說。賴清德在談話中向國際喊話，絕不能重蹈俄羅斯入侵烏克蘭的覆轍，不能忽視威權國家的威脅，也不能在威權擴張下屈服；他強調，現在是自由世界團結起來，打造下一代將生活在何種世界的時刻，一個得以在和平、自由與繁榮之中共同生活的民主世界。

賴清德在演說中表示，他就任總統後，將推動「國家希望工程」，致力打造民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣。他強調，工作將圍繞四大支柱：首先，強化國防及不對稱戰力；其次，改善經濟安全與供應鏈；第三，持續與民主國家建立夥伴關係；第四，建立穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

「台灣將致力維護兩岸現狀！」賴清德說，他不排除在相互尊重、互利互惠、尊嚴且不預設前提的原則下與中國展開對話。

賴清德指出，台灣將持續強化自我防衛的決心和韌性。為此，我們的經濟實力至為關鍵。自由世界必須在全球重要科技領域的競爭中取得勝利。正如同我們的晶片對世界科技至關重要，台灣亦將成為全球民主科技聯盟的中心。

賴清德表示，他在此邀請各位政治、商業領袖及所有崇尚自由的朋友訪問台灣，親身體會為何我們如此珍惜自由，並堅信人人皆有平等權利選擇自己的未來。

「絕不能重蹈俄羅斯入侵烏克蘭的覆轍；不能忽視威權國家的威脅，也不能在威權擴張下屈服」。賴清德認為，相反地，應強化我們的自由與民主、經濟與韌性，同時藉由互惠合作來造福人民。

他說，現在是自由世界團結起來，打造下一代將生活在何種世界的時刻，一個我們得以在和平、自由與繁榮之中共同生活的民主世界。